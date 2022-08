Svelati gli autori degli scatti più belli di "Girasoli a Farigliano"

Sono stati svelati ieri sera, giovedì 25 agosto, nel pieno dei festeggiamenti della festa del Bon Vin, i vincitori del contest fotografico "Girasoli a Farigliano".

La seconda edizione del concorso che chiede di immortalare il fiore diventato da due anni simbolo del paese dei "Gat ross".

Il premio per il "girasole più grande" è stato assegnato a Mario Rossi (prov. Lodi), a Roma il riconoscimento per "una fioritura meravigliosa" a Luca Mattii, il "girasole spiritoso" è quello di Gabriele Odda di Garessio, mentre per il "Miglior ritratto/Miglior selfie" è stata premiata Laura Pettavino (Farigliano). A chiudere le premiazioni il "Girasole che viene da lontano" nello scatto di Adriana Oberto (Turchia) e il premio speciale della giuria a Pamela Zimbardi.

Per il contest sono arrivata circa 150 foto anche da Marche, Liguria, Francia