Come Big Eyes Coin, Cardano e MakerDAO stanno salvando il mercato finanziario una zampa alla volta

La moneta di tendenza Big Eyes Coin (BIG) e la sua mascotte felina che attira l'attenzione stanno facendo furore nella comunità delle criptovalute e delle reti blockchain. Grazie al crescente riconoscimento del suo potenziale e della sua crescita, Big Eyes Coin sta raccogliendo molta attenzione anche al di là dei grandi nomi delle criptovalute come Ethereum e il suo rivale Dogecoin, attualmente in declino. Cosa c'è di così straordinario in questa moneta? Ci si potrebbe chiedere. Ecco una panoramica completa su ciò che c'è di così grande nella Moneta Big Eyes.

Il trading e l'acquisto di criptovalute possono talvolta essere troppo tecnici e difficili da capire per molte persone, soprattutto per i nuovi utenti. Big Eyes Coin cambierà questa narrazione e questa storia creando una piattaforma in cui gli utenti possono generare profitti per gli acquisti iniziali utilizzando gli strumenti e il sistema della piattaforma.

Entrate nel mondo della bellezza con Big Eyes Coin

Come nuova criptovaluta guidata dalla comunità nel settore sempre più popolare delle meme coin, Big Eyes Coin (BIG) è una rete blockchain che mira a portare ricchezza nell'ambiente della finanza decentralizzata (DeFi), proteggendo al contempo l'ecosistema oceanico mondiale. La Big Eyes Coin è un acquisto degno di nota, poiché attualmente la DeFi è inaccessibile al 99% del mondo. Inoltre, il merchandising di Big Eyes Coin sarà disponibile sia in forma digitale che fisica, in modo da realizzare i propri profitti con stile e classe.

Big Eyes Coin faciliterà il suo sviluppo in un breve periodo. A questo scopo è stato tracciato un piano di sviluppo. Il primo piano è quello di raccogliere acquisizioni attraverso i social media e il loro ampio raggio di influenza. Il successo iniziale dipenderà dall'accoglienza e dalla popolarità già incoraggianti della piattaforma nella sua fase iniziale. I primi dieci progetti di NFT sono NFT uniche e popolari per il loro valore nella comunità delle criptovalute e delle reti blockchain. Big Eyes (BIG) svilupperà un progetto NFT che sarà basato sulla comunità e apporterà valore all'ecosistema e sarà classificato a breve tra i primi 10 progetti NFT.

Con la sua crescente popolarità tra i famosi influencer e i circoli di celebrità, Big Eyes Coin fornirà servizi ottimali e soddisfacenti sulla sua piattaforma. Includerà molte caratteristiche comode e interessanti che la renderanno unica rispetto ad altre reti Blockchain.

Moneta Big Eyes (BIG) Tokenomics

Non sono previste tasse di acquisto, tasse di vendita o commissioni.

Il 90% dei suoi 200 miliardi di token sarà disponibile per l'acquisto al momento del lancio.

Il 5% dei suoi 200 miliardi di token sarà disponibile per l'acquisto al momento del lancio.

Il 5% dell'offerta totale di token sarà destinato a santuari oceanici a beneficio dell'ecosistema oceanico.

La liquidità iniziale sarà bloccata per 2 anni.

Big Eyes Coin è il token funzionale che verrà utilizzato per le attività, le ricompense, la governance e le commissioni sulla piattaforma. Anche i profitti degli eventi andranno in una votazione per decidere se bruciare o meno gli utenti e un sistema fiscale dinamico consentirà di pagare le tasse per l'acquisizione di LP e per il portafoglio di marketing. La piattaforma organizzerà anche omaggi e premi per la partecipazione degli utenti alla piattaforma. La comunità, in quanto piattaforma DeFi, permetterà agli utenti del token di votare sui principali cambiamenti e sulle decisioni da prendere sulla piattaforma.

Il protocollo Web 3 - Cardano

Cardano (ADA) è una piattaforma di rete blockchain per gli innovatori, i creatori di cambiamento e le persone con gli strumenti e la tecnologia giusti per portare un cambiamento positivo nella comunità globale. Nell'ultimo anno Cardano ha dimostrato di essere uno degli asset digitali più attivi e trafficati nella comunità delle criptovalute e delle reti blockchain, con previsioni di aumento del valore. Non è eccessivo dire che Cardano è un token che vale la pena acquistare se si è alla ricerca di un aumento dei profitti.

Cardano (ADA) è costruito da una comunità decentralizzata di scienziati, ingegneri e leader di pensiero uniti da uno scopo comune che è quello di creare una piattaforma tecnologica che accenda il cambiamento positivo di cui il mondo ha bisogno. Il sistema crede che il futuro non debba essere definito dal passato e che sia possibile fare di più grazie alla tecnologia. Ogni titolare di Cardano detiene anche una quota della rete Cardano. Il Cardano memorizzato in un portafoglio può essere delegato a un pool di partecipazioni per ottenere ricompense. Col tempo, Cardano sarà utilizzabile anche per una serie di applicazioni e servizi sulla piattaforma Cardano.

Come protocollo di terza generazione o Web 3.0, Cardano risolve i problemi della tecnologia blockchain: scalabilità, velocità delle transazioni e totale decentralizzazione. La piattaforma è il primo protocollo basato sulla ricerca peer-reviewed. Cardano ha l'obiettivo di sviluppare una piattaforma affidabile e sicura per facilitare l'accesso ai servizi finanziari, lo sviluppo di DApp e il miglioramento della tecnologia blockchain. La piattaforma utilizza Hydra, una soluzione di scaling di livello 2, e Ouroboros, un meccanismo di Proof of Stake basato sulla catena. ADA è la criptovaluta nativa di Cardano e viene utilizzata per memorizzare, inviare e ricevere fondi.

Cosa si può fare con i gettoni Cardano

ADA è una criptovaluta digitale che qualsiasi utente, situato in qualsiasi parte del mondo, può utilizzare come scambio sicuro di valore senza richiedere la mediazione di una terza parte. Ogni transazione è registrata in modo permanente, sicuro e trasparente sulla blockchain di Cardano. Ogni titolare di Cardano detiene anche una quota della rete Cardano.

Vantaggi di Cardano rispetto a Ethereum

Gli sviluppatori possono utilizzare sia la blockchain di Ethereum che quella di Cardano per funzioni simili, come l'esecuzione di logiche di programmazione personalizzate (contratti intelligenti) e la creazione di applicazioni decentralizzate. Il cuore di ogni piattaforma blockchain è l'algoritmo che utilizza per creare i blocchi e convalidare le transazioni. Cardano ed Ethereum utilizzano blockchain diverse. Attualmente la differenza principale è che la blockchain proof-of-work di Ethereum si sta dimostrando meno flessibile del protocollo di consenso Proof-of-Stake Ouroboros di Cardano.

Considerando l'attuale andamento del mercato, Cardano sembra essere l'acquisto migliore. Il suo prezzo è più accessibile di quello di Ethereum e il suo valore potenziale è in aumento. Con la crescita del mercato delle DApp, è probabile che Cardano aumenti di valore.

Una criptovaluta migliore e intelligente - MakerDAO (DAI)

Come prima moneta imparziale al mondo, MakerDAO (DAI) è una moneta stabile e decentralizzata che non fa discriminazioni tra le parti. Qualsiasi individuo o azienda può sfruttare i vantaggi della criptovaluta digitale. Come protocollo basato su Ethereum, MakerDAO è il creatore di DAI, una stablecoin che è un tipo popolare di criptovaluta che funge da punto intermedio tra lo scambio di asset centralizzato e decentralizzato.

Questi tipi di criptovalute sono imitazioni delle valute tradizionali, ma funzionano come le altre criptovalute. Questo le conferisce un valore abbastanza stabile. La piattaforma MakerDAO è completamente decentralizzata e si basa su un modello di governo utilizzato dalla maggior parte delle piattaforme di criptovalute: l'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO).

Gli utenti generano i token MakerDAO bloccando le criptovalute in un Maker Vault a un determinato Rapporto di liquidazione. Il Maker Vault è il luogo in cui l'utente deposita la propria attività collaterale e riceve in cambio DAI. Gli utenti ottengono la loro garanzia collaterale una volta pagato il DAI preso in prestito. Gli utenti contribuiscono a mantenere il valore dei DAI interagendo sulla piattaforma MakerDAO (DAI) attraverso l'Oasis DApp. Queste interazioni vanno dalla partecipazione alla governance, alla creazione di prestiti collaterali, alla gestione dei Maker Vault.

Vantaggi di MakerDAO (DAI)

La stabilità che ha lo rende adatto alle spese. I commercianti e i privati non sempre vogliono pagare in criptovalute che possono cambiare valore da un giorno all'altro, ma la stabilità di MakerDAO lo rende ottimale.

Si può usare per bloccare i profitti o le perdite e coprire i rischi. DAI compenserà una parte del rischio complessivo del vostro portafoglio.

DAI beneficia di tutti i vantaggi della blockchain. Le Stablecoin sono trasferibili in tutto il mondo senza un conto bancario. Sono anche incredibilmente sicure se conservate correttamente.

Come fa il valore di DAI a rimanere stabile?

Si sa che MakerDAO (DAI) è noto per la sua stabilità. Per quanto riguarda il modo in cui viene mantenuta: oltre a ridurre il rischio per i MakerDAO come prestatori, il meccanismo CDP aiuta ad ancorare il DAI all'USD. I MakerDAO possono anche votare per modificare il tasso di risparmio del DAI e la tassa di stabilità per manipolare la domanda e l'offerta di DAI. Vediamo come avviene esattamente:

Quando il DAI scende al di sotto del peg, il sistema rende interessante per gli utenti ripagare i loro debiti, raccogliere le loro garanzie e bruciare i loro DAI. Questo può essere ottenuto aumentando la tassa di stabilità, che rende più costoso il prestito. La DAO potrebbe anche aumentare il tasso di risparmio del DAI, aumentando la domanda di investimenti nel token.

Quando il DAI supera il suo picco, si verifica il processo opposto. Il DAO crea offerte allettanti per generare DAI se la Tassa di stabilità viene abbassata. In questo modo si creano nuovi DAI e si aumenta l'offerta totale, abbassando il prezzo.

L'acquisto di queste promettenti criptovalute appare ottimistico dal punto di vista economico. Perciò, lasciarsele sfuggire sarà un vero peccato. Gli acquisti sono sicuri di avere profitti doppi, tripli o addirittura superiori alle aspettative.