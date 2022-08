Confartigianato Fossano ricorda Alberto Balocco: "Un uomo garbato, discreto, un amico"

Apprendo della triste notizia ,che un tragico incidente in montagna è costato la vita ad Alberto Balocco , un avvenimento che ci lascia senza parole, increduli, a piangere l’amico Alberto, che il destino prematuramente ha a noi strappato.

In questa mesta circostanza sarebbero molte le cose che avrei voluto ricordare di Te caro amico Alberto, la Tua serietà e professionalità (che tutti certamente Ti hanno sempre riconosciuto), il grande amore per i tuoi cari, ma soprattutto vorrei ricordarti come una persona garbata e discreta come lo era anche tuo papa Aldo, una persona semplice, un uomo alla mano. In tutto questo credo ci sia di grande esempio la figura di Alberto.

Quando la vita di un uomo si spegne, rimane quello che ha seminato, ciò fa si che la vita abbia un senso e che questo senso sia il bene e l’amore che ne consegue e di non smettere di amare il mondo e la vita e la nobiltà cui un’ uomo può giungere se lavora onestamente, ne è comprova la grande azienda che degnamente hai saputo guidare, raggiungendo traguardi invidiabili , incarnando il ruolo di straordinario e geniale imprenditore, un simbolo del nostro territorio.

Ho avuto il grande privilegio di conoscerti quando eri ancora ragazzo ,e nel tempo pur ricoprendo ruoli di prestigio, non hai mai smesso di relazionarti, come una persona semplice, cresciuto fra di noi. Ci rimane l’amarezza causa la tua scomparsa che ti ha a noi strappato di non aver avuto la possibilità di frequentarTi, conoscerTi meglio, ma rimane, il conforto di aver ricevuto la Tua stima, pienamente contraccambiata, lasciando un ricordo vivo nelle persone che Ti hanno incontrato e conosciuto. Una grande perdita per Fossano.

Come amico, come Presidente dall’ Associazione Confartigianato di Fossano, unitamente al tutto il direttivo, la presidenza ed a nome del mondo artigiano, un indotto che da sempre lega i tanti artigiani all’azienda Balocco, come Delegato Provinciale ANIOC ( Ass.ne Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche ) ass.ne in abbiamo avuto il privilegio di annoverare socio il papa Aldo, siamo qui a piangere Alberto Balocco, un amico, porgiamo le più sentite condoglianze ,stringendoci attorno a tutta la sua famiglia.

Comm. Clemente Malvino

Presidente Confartigianato Fossano

Delegato Provinciale ANIOC