Mondovì, la vasca dei bimbi della rinnovata piscina sarà intitolata a Giorgia Cavarero

Mentre il rinnovato impianto natatorio del Ferrone non porterà il nome di nessuna persona specifica, ma sarà ufficialmente chiamato "piscina del Monteregale", la vasca dei bambini ricorderà la piccola Giorgia Caverero, scomparsa improvvisamente all'età di quattro anni, nel 2005.

Negli anni, grazie alla famiglia, attraverso l'associazione "Un sorriso per Giorgia", sono state davvero tante le iniziative benefiche organizzate i sua memoria e che hanno consentito di raccogliere e destinare contributi per scuole del territorio, ospedali e anche la costruzione di una casa di accoglienza per ragazzi in difficoltà in Brasile.

Con questo provvedimento, approvato dalla Giunta, la Città ricorderà Giorgia e tutti i bambini monregalesi deceduti prematuramente.