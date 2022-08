A settembre Mondovì Piazza si colora con il Festival Illustrada

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre Mondovì Piazza ospiterà la sesta edizione del Festival Illustrada – libri scritti e disegnati, una manifestazione dedicata alle famiglie e agli appassionati di illustrazione e libri per ragazzi con mostre, laboratori creativi gratuiti per bambini, letture ad alta voce, presentazioni e molto altro.

Il Festival si terrà presso i Giardini del Belvedere, nel cortile della Biblioteca e in via Francesco Gallo e vedrà protagoniste quattro mostre di illustrazione: le prime due si svolgeranno presso le sale dell’Academia Montis Regalis e le restanti nella Sala Ghisleri

La prima, sarà dedicata all’ospite d’onore Simona Mulazzani, due volte vincitrice della Silver Medal Society of Illustrators of New York e due volte del prestigioso Premio Andersen, nonché di altri importanti premi in Italia e all’estero. L’illustratrice esporrà alcune tavole originali tratte dai suoi più grandi successi.

La seconda esporrà le tavole originali del libro Leo di Lorenzo Terranera (Lapis Edizioni), illustratore di fama internazionale che ha pubblicato oltre ottanta libri per case editrici italiane, enti pubblici e istituzioni internazionali quali Unicef, Amnesty International e Fao. Come scenografo, ha creato gli sfondi per il programma televisivo Ballarò e attualmente cura la grafica e le animazioni per il programma diMartedì.

Sala Ghislieri ospiterà la terza mostra, realizzata in collaborazione con il Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi Il Gigante delle Langhe. Saranno esposte le illustrazioni di Richolly Rosazza, vincitore del premio nel 2021 con il libro Tutte storie, scritto da Nadia Al Omari e pubblicato da Kite edizioni. Nello stesso spazio sarà presente anche la mostra collettiva di illustrazione “Oggi bambini, domani adulti”, dedicata ai diritti dei minori e curata da Carmen Plaza Abanto.

Le mostre saranno inaugurate venerdì 9 settembre a partire dalle ore 17.00 e saranno visitabili nei due giorni successivi, dalle ore 10.00 alle ore 18.

Il 10 e 11 settembre gli illustratori ospiti terranno numerosi laboratori per bambini, cui parteciperanno Chiara Ficarelli e Letizia Iannaccone. Sono in programma anche sei presentazioni, mediate da Marco Tomatis, Marco Somà e Cinzia Ghigliano, che vedranno un susseguirsi di autori di rilievo nel campo dell’editoria per ragazzi, come Susanna Mattiangeli e Guia Risari.

Sarà presente anche il Salotto del libro, tenuto dalle librerie partner di Illustrada: Banco, Confabula, Lettera_22 e Librerie.coop, che offriranno una selezione dei migliori albi illustrati e libri per ragazzi del panorama letterario contemporaneo.

Novità di quest’anno è la collaborazione con Gribaudo, la casa editrice specializzata in varia ed illustrata del gruppo editoriale Feltrinelli, ottavo editore italiano, e QUID+, linea editoriale educativa dedicata al primo apprendimento, con cui realizzeremo la Portfolio Review presso Palazzo Fauzone Relais, in via Vico n.8.

Le belle notizie non sono finite: dopo due anni torneremo in presenza anche nelle scuole. A ottobre e novembre porteremo 60 laboratori tenuti da illustratori di rilievo, offerti gratuitamente grazie al contributo di Coop Liguria e dei soci dell’Associazione La Funicolare, che da sempre sostiene il festival: Augusto Roberti Furs & Fashion, Agorà Kafè, Barianna, Bar Marilyn, Benetton, Botta & B, La Boutique di Marzia Ferrero, Breo22, Caffè Borgheletto, Claudia Acconciature, Club dei Viaggi, Cremeria Antico Borgo, De Gustibus, Dho Abbigliamento Calzature, Eleluci, Enobar il Ciottolo, Fattoria di Penny, Farmacia Porta di Breo, Ferramenta Briatore, Focacceria Nardi, La Gatta, Georgette, Gioielleria Peirano, Gioielleria Prato, Graziella Abbigliamento, Libreria Confabula, Linea Pelle, Lettera_22, Levi’s, Macelleria Piandellavalle, Magic Foto, Marinella Creazioni, Mathilda.J, Matice Vin et Cuisine, Mimosa, Mole bar, Music Shop, Osteria Caffè Bertaina, Ottica Bolla, Okra Concept Store, Il Pane e le Rose, Panetteria D'Agostino, Parafarmacia Denina, La Parisienne, Podio Sport, Primigi, Re Artù, Regis Vino e Caffè, SHU, Sisto Quarto, Sporting abbigliamento, Swarovski Store, Tabaccheria Censa Granda, Tabaccheria n.2, Truccamore, Universo Party, Il Viavai, Vicolo Corto, Vinai del Borgo.

Il Festival lllustrada è un progetto di Illustrada Associazione Culturale realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mondovì e ATL, e con il contributo Fondazione CRC Cooperativa Alemar, Coop Liguria e Ipercoop Mondovicino, Palazzo Fauzone Relais e con l’aiuto della Proloco di Vicoforte.

Tra i nostri partner ricordiamo: Imaginé – piccolo Festival della narrazione per figure, l’Associazione Autori di Immagini, Infinitum, Libera Accademia d’Arte Novalia, Liber – Museo Civico della Stampa, Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì, Comune di Roccaforte Mondovì.

Il programma completo: https://www.illustrada.it/site/programma

Per prenotare le attività: https://www.eventbrite.it/o/illustrada-associazione-culturale-20179036355