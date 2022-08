Attaccata dalle vespe nell'orto di casa: Peveragno piange Luigina Bruno

In lutto la comunità di Peveragno per la scomparsa di Luigina Bruno.



Pensionata di 62 anni, originaria del posto, è stata dichiarata morta nella mattinata di domenica 28 agosto per shock anafilattico, occorso dopo essere entrata in contatto con un vespaio nascosto nella terra del suo stesso orto (in borgata Carle di frazione Pradeboni).



A dare l'allarme ai soccorsi e alla famiglia un vicino. La figlia Laura e il genero Pino hanno portato i primi soccorsi con l'uso di un defibrillatore, in attesa dell'arrivo dell'elicottero del Soccorso Alpino che l'ha portata in ospedale a Cuneo. A seguito della constatazione del decesso, è cominciato l'espianto degli organi a fine donazione.



Laura - grande appassionata di montagna e donna altruista e sempre disponibile - aveva lavorato nel campo agricolo e come cameriera. Lascia la figlia e il genero, la madre Antonietta, la sorella Angela, il fratello Ezio e la nipotina Sofia.