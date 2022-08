Il campionato di Bocce Quadre Mondovì si chiuderà con la troupe di "Studio Aperto"

Il 10° Campionato Italiano di Bocce Quadre a Mondovì, che ha rimandato il gran finale a causa del maltempo, si chiuderà domenica 11 settembre in piazza Maggiore.

"Si inizierà alle 11 - dicono gli organizzatori - e concluderemo nel tardo pomeriggio con la proclamazione dei vincitori e di Miss BQ 2022,.Si invitano i partecipanti a presentarsi al tavolo delle iscrizioni in tarda mattinata, e comunque non oltre le 14 , pena l'insindacabile esclusione dal torneo. Siamo tutti consapevoli che la data scelta (seguente a valutazione ponderata dei pro e dei contro) non risulterà essere la data ideale per tutti i giocatori, ahinoi!".

La novità inaspettata sarà la presenza della troupe di Studio Aperto che sarò a Mondovì per documentare le fasi salienti del campionato.

Si prevede di portare a compimento l'iscrizione ai 16 gironi: le iscrizioni ai gironi residui saranno aperte a tutti: sia a eventuali nuovi partecipanti che agli eliminati in itinere (tranne che ai giocatori già qualificati al tabellone finale).

Per eventuali ulteriori informazioni contattateci tramite i nostri canali social, telefonicamente oppure tramite mail da inviare a boccequadremondovi@gmail.com