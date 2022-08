Oggi, lunedì 29 agosto la Chiesa fa memoria del Martirio di San Giovanni Battista

Il 29 agosto la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista, caduto per la grandezza di un uomo capace di ammonire il Re Erode Antipa per lo scandalo della convivenza con Erodiade, moglie del fratello Filippo. Patrono dei sarti, dei conciatori di pelle, dei prigionieri e dei condannati a morte, Giovanni, detto il Precursore, è l’unico santo di cui si celebra oltre che la morte anche la nascita, il 24 giugno, perché, prima di venire alla luce, il nascituro balza di gioia nel ventre di Elisabetta, riconoscendo il Messia incarnato nella Vergine Maria. E, non a caso, Gesù lo aveva preannunciato: “Io vi dico, tra i nati di donna non c’è nessuno più grande di Giovanni” (Luca 7,28).