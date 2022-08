Superate Dogecoin e Shiba. C'è una nuova moneta meme in città: ecco Big Eyes Coin

Cosa vi viene in mente quando sentite la parola "meme coin"? Pensate immediatamente a Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIBA), due monete meme che hanno fatto numeri impressionanti lo scorso anno? Oppure pensate a monete che sono state etichettate come truffe? Ebbene, qualsiasi cosa vi venga in mente quando sentite la parola meme coin sta per cambiare con l'arrivo di una nuova meme coin chiamata Big Eyes Coin (BIG) .

Big Eyes Coin (BIG) è una gemma nascosta che potrebbe fare ancora più numeri di Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIBA). Non si tratta solo di una moneta meme accidentale o di una nuova criptovaluta destinata ad essere una meraviglia irripetibile. Il token Big Eyes Coin (BIG) è una moneta meme con una visione: portare più persone nel mondo della finanza decentralizzata e aiutarle a guadagnare dallo spazio DeFi. Perché pensiamo che questa moneta possa essere così potente in futuro? Ve lo mostriamo.

Comunità

La comunità è il fondamento di qualsiasi progetto crittografico. Se nessuno crede in un progetto, nessuno lo acquisterà e il progetto si azzererà. Allo stesso modo, se un progetto parte bene e finisce per essere tossico per la sua comunità, i membri della comunità inizieranno ad abbandonarlo e l'intero progetto crollerà. Alcuni si chiedono perché Shiba Inu sia stato così potente. La moneta meme è cresciuta in modo esponenziale grazie alla sua forte comunità chiamata "Esercito Shiba". I membri della Shiba Army erano così concentrati nel far conoscere Shiba Inu a tutti che hanno fatto letteralmente esplodere la moneta. Su Twitter si possono ancora vedere diversi account della Shiba Army per località diverse come Francia, Regno Unito e Australia.

Un account dello Shiba Army, @ShibaAustralia, ha un enorme seguito di 119.000 persone. Una parte del tweet dell'esercito recita: "Questo esercito è il migliore del mondo". Quando Shiba Inu era ancora la moneta meme del momento, l'esercito Shiba era solito effettuare incursioni su Twitter e rendere Shiba Inu (SHIBA) trend su Twitter. Anche quando c'è stato il crollo delle criptovalute, Shiba Inu (SHIBA) ha dato agli investitori un briciolo di speranza. Capite come una comunità possa rendere una moneta così potente? Big Eyes (BIG) sa che il potere è nelle mani della comunità, ed è per questo che l'intero progetto è incentrato su di essa. I fondatori del token hanno considerato ciò che stava accadendo nello spazio della DeFi: poche persone stavano beneficiando della ricchezza di questo nuovo concetto. Hanno quindi deciso che tutti avrebbero avuto una fetta della torta della DeFi.

Infatti, per dimostrare quanto questo token sia incentrato sulla comunità, al momento del lancio sarà disponibile il 90% dell'offerta totale. Non è una cosa che si vede nella maggior parte dei progetti, anche in quelli che dicono di essere incentrati sulla comunità. La comunità di Big Eyes (BIG) afferma di voler utilizzare un modello HBAE, che sarà il fulcro delle sue operazioni finché il progetto esisterà. Riuscite a indovinare per cosa sta l'acronimo? Beh, potreste averne un'idea se avete o avete avuto una relazione, perché significa "Holders Before Anyone Else". In una relazione sentimentale, è semplicemente BAE. Ma in questa tenera comunità, voi contate prima di chiunque altro. Che cosa dolce!

NFT

I token non fungibili sono passati dall'essere una parola d'ordine a qualcosa a cui molti individui e aziende sono interessati. Anche se molti sostengono che l'hype per gli NFT potrebbe essere diminuito, noi non la pensiamo così. In un mercato delle monete ribassista come questo, è normale che l'hype intorno a progetti e concetti si riduca. Non c'è da stupirsi che anche le monete meme non stiano facendo il rally come in passato. Tuttavia, l'idea dei NFT si è affermata e potrebbe avere un'utilità massiccia in futuro. Recentemente, Shiba Inu ha lanciato una collezione di NFT chiamata Shiboshis, una raccolta di 10.000 PFP generati che assomigliano tutti al logo del token, lo Shiba Inu giapponese. La raccolta ha registrato un successo significativo. Allo stesso modo, Big Eyes (BIG) sta progettando di lanciare la propria collezione di NFT.

Ora, questa collezione non è solo una specie di moda, ma darà ai possessori un'utilità effettiva. Ad esempio, solo i possessori di alcuni Big Eyes (BIG) NFT avranno accesso a eventi esclusivi del progetto. Inoltre, una collezione NFT di successo potrebbe essere una buona notizia per voi. Come? Quando la collezione NFT avrà successo, più persone vorranno conoscere il progetto. Questa popolarità colossale si tradurrebbe in massicci rialzi per il token, il che aiuta in un mercato delle monete che non sembra del tutto rialzista. I possessori di Dogecoin (DOGE) non hanno questi vantaggi. L'utilità di NFT è un altro motivo per acquistare Big Eyes (BIG) e attendere tutti i piani che gli sviluppatori del gatto hanno in serbo.

Ci sono molte caratteristiche di Big Eyes (BIG) che pensiamo lo faranno emergere nel mercato delle criptovalute, ma le due di cui sopra sono ragioni sicure per cui il token spodesterà sia Shiba Inu che Dogecoin come moneta meme del futuro. In effetti, il progetto ha raccolto oltre 982.000 USDT solo nella prevendita pubblica. Una volta che Big Eyes (BIG) avrà raccolto 1,9 milioni di dollari, la prevendita sarà conclusa. Rimarrete in disparte a guardare come questa moneta gatto zampetta verso il futuro, o farete parte di coloro che possono godere dei dolci rendimenti di questo token anche se c'è un crollo della criptovaluta? La scelta è vostra. Ma se volete partecipare alla prevendita, ecco come fare.

Quante monete Big Eyes (BIG) può comprare 1 dollaro?

Big Eyes (BIG) è estremamente economico ora, poiché $1=10.000 BIG. Esatto, con 1 dollaro si possono acquistare migliaia di Big Eyes (BIG). Se si acquista un valore di 10 dollari, si dovrebbero avere 100.000 Big Eyes (BIG). Si tratta di una cifra enorme. Si raccomanda di avere almeno 15 dollari di qualsiasi valuta prima di acquistare Big Eyes (BIG). 15 dollari copriranno adeguatamente gli acquisti di token E le commissioni.

Come acquistare la Moneta Big Eyes (BIG)

Avete visto come Big Eyes (BIG) abbia potuto superare sia Dogecoin (DOGE) che Shiba Inu (SHIBA). Se vi siete persi gli incredibili rally di queste due monete meme, è il momento di prendere il toro per le corna e assicurarvi di non perdere il rally di una moneta meme per la terza volta. Siete pronti a comprare Big Eyes (BIG)? Ecco come procedere:

1. Scaricate un portafoglio di criptovalute

Non è necessario un nuovo portafoglio se si dispone di un portafoglio caldo compatibile con Wallet Connect. Se non avete un portafoglio caldo o un portafoglio di criptovalute, dovete scaricarne uno o aggiungerlo come estensione al vostro browser. Esempi di portafogli che potete scaricare: Zapper, Trust Wallet, Crypto.com, Aave e Metamask.

2. Collegate il vostro portafoglio

Vi abbiamo chiesto di procurarvi un portafoglio di criptovalute compatibile con Wallet Connect perché vi servirà per questa fase successiva. Se utilizzate Metamask, nella maggior parte dei casi ha una funzione autonoma, quindi non ha bisogno di Wallet Connect. Dopo aver collegato il portafoglio, è il momento di procurarsi del denaro.

3. Procuratevi del denaro

Per acquistare Big Eyes (BIG), è necessario disporre di denaro per coprire i costi di transazione e ottenere una manciata di token. Si può acquistare con Tether USD (USDT), Ethereum (ETH) o con monete fiat come dollari e sterline. Assicuratevi di avere il denaro pronto prima di iniziare il processo di acquisto. Se non avete Ethereum (ETH) nel vostro portafoglio, potete sempre usare Moon Pay per ottenerne un po'.

4. Convertire in Big Eyes (BIG)

In questa quarta fase si ottiene finalmente il token Big Eyes (BIG). Se avete scelto di utilizzare Ethereum (ETH) o USDT, dovrete convertire entrambi in token BIG. Prima di tutto, inserite il numero di BIG token che desiderate acquistare. Non è possibile acquistare meno di 1000 Big Eyes (BIG), e del resto perché si dovrebbe? 1000 Big Eyes (BIG) = 10 centesimi. Vedete? Il minimo non arriva nemmeno a un dollaro!

Speriamo che abbiate ottenuto almeno 15 dollari ETH o USDT come vi abbiamo consigliato, perché ora dovete pagare la benzina, e la benzina può essere di qualsiasi importo soggetto all'attività della rete. Non è un segreto che Ethereum (ETH) possa avere delle spese di gas assurde. Meglio arrivare preparati! Gli utenti di USDT devono approvare la transazione di acquisto due volte, quindi non allarmatevi se vi viene richiesto di farlo sul sito della prevendita.

5. Congratulazioni!

Avete appena acquistato quella che potrebbe essere la più grande moneta meme del 2022! Non vi resta che attendere la fine della prevendita, quindi tornare sul sito ufficiale di Big Eyes e reclamare le vostre simpatiche monete gatto.

Unisciti agli altri coccolatori di gatti e scopri di più su Big Eyes, che sta per diventare la migliore moneta meme di quest'anno.