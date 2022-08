Cuneo, "Attenzione all'incrocio tra via Felici, Fenoglio e Ghedini": un lettore ci scrive

La pedonalizzazione di un tratto del Viale degli Angeli di Cuneo è ormai una realtà consolidata da anni ma continuano a sollevarsi voci - provenienti da automobilisti e residenti - che ne sottolineano le ricadute complesse sulla realtà quotidiana di chi vive la 'parte alta' della città.

L'ultima segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda la potenziale pericolosità dell'incrocio tra via Beppe Fenoglio, via Felici e via Ghedini.

"Percorrendo via Fenoglio verso il Viale degli Angeli si arriva all'incrocio con le altre due strade - si legge nella lettera inviata dal lettore alla nostra redazione - . Dritto non si può più andare, poiché il Viale è pedonale e all'inizio della strada c'è una transenna che impedisce l'accesso. Proprio questa modifica trae in inganno tantissimi automobilisti che, tornando giù da via Felici per immettersi in via Ghedini, credono che avendo la strada sulla destra chiusa possano tranquillamente passare (anche senza rallentare e pur avendo lo Stop), a scapito di quelli che provengono da sinistra di via Fenoglio, che a loro volta transitano tranquillamente e hanno la precedenza".

"Sono purtroppo frequentissimi questi casi di confusione, che possono provocare gravi incidenti. Chiederei alle autorità competenti di mettere al più presto un segnalatore luminoso o simili, che ricordi a chi viene giù da via Felici che devono dare precedenza e fermarsi allo Stop in attesa di una soluzione definitiva" conclude il lettore.