Azione Cuneo sulla viabilità tra via Pavese e via Momigliano: “Sì alla sicurezza, ma basta interventi sperimentali”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Accogliamo con favore ogni misura che miri a una maggiore sicurezza per i pedoni e i ciclisti – dichiara Francesco Albanese, membro di Azione Cuneo - Tuttavia, non possiamo esimerci dall’esprimere perplessità per l’ennesimo intervento viabilistico in un tratto, quello tra via Cesare Pavese e via Momigliano, già oggetto di critiche tecniche e mediatiche per le soluzioni adottate, anche in contrasto con la normativa vigente, documentate nel servizio andato in onda su Striscia la Notizia nel 2019 e definite di “sperimentazione” a spese dei cittadini.”

“In seguito a un interessante confronto con il Presidente del Comitato di Quartiere San Paolo abbiamo riscontrato che i lavori programmati dal Comune sono il risultato di consultazioni con il Comitato, il quale da almeno 4 anni richiede interventi visto il palese fallimento della segnaletica zig-zag. Viste le poche risorse e l'insistenza giustificata dei cittadini, il Comitato ha optato per il benestare della soluzione adottata che prevede un passaggio pedonale rialzato in prossimità di Via Momigliano e la presunta realizzazione di nuove corsie ciclabili, con conseguente modifica della segnaletica orizzontale “ubriacante” per il tratto di Via Pavese.” – spiega il sig. Albanese.

“L’esigenza principale emersa dai cittadini e riportata dal Comitato di Ǫuartiere – aggiunge Nicolò Musso, rappresentante del Gruppo di Azione Cuneo - riguarda la necessità di rallentare la velocità delle auto e la speranza che le soluzioni che l’Amministrazione intende adottare siano il risultato di serie valutazioni dimostrandosi efficaci e definitive evitando nuovi interventi sperimentali che, come prevedibile, non hanno prodotto i risultati sperati.”

“Azione è pronta a collaborare con le istituzioni e si rende disponibile ad ascoltare proposte dei cittadini e dei Comitati di Ǫuartiere per una discussione sul piano viabilità incentrandosi su evidenze tecniche e bisogni concreti della cittadinanza.” - concludono infine i due esponenti di Azione.