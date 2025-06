Torino si accende di magia col Campionato Mondiale in programma dal 14 al 19 luglio. Walter Rolfo: "Magia è felicità" [INTERVISTA]

Torino è una città magica e solo qui poteva svolgersi il Campionato Mondiale di Magia. Giunta alla sua 29ª edizione e organizzata da Fismitaly dal 14 al 19 luglio al Centro Congressi di Lingotto, la competizione vedrà sfidarsi i migliori 5000 migliori maghi del mondo in sei categorie: manipolazione, magia da scena, close-up, mentalismo, magia comica e grandi illusioni. Il direttore artistico Walter Rolfo ha raccontato la magia in un'intervista carica di passione al "Podcast a Domicilio"

Il torinese Walter Rolfo è presidente dei Masters of Magic, direttore artistico di Fismitaly2025, mago, ingegnere, psicologo, docente universitario, mental coach, presidente della Fondazione della Felicità ed è stato testimonial delle Universiadi 2025. "I miei sogni da bambino erano di fare qualche cosa che potesse restare e essere utile alle persone - ha raccontato -. La magia è una forma d'arte bellissima e una delle mie battaglie è che la magia venga amata, perché poco conosciuta. Il percorso è di aiutare le persone a essere un po' felici".

Insiste Rolfo sul binomio magia e felicità: "Per un attimo credi che nulla sia impossibile, come quando sei bambino e vivere uno spettacolo di magia ti aiuta a pensare come quando eri bambino. In più è una forma di problem solving: il mago inventa problemi impossibili per poi risolverli. Quando facciamo questo aumentiamo la nostra autoefficacia, che è differente dall'autostima: è la consapevolezza che ognuno ha di saper risolvere qualsiasi problema. Più uno è autoefficace più uno è ottimista e rende felici. La felicità è una scelta".

E la magia la utilizza anche come metodo curativo. Ma non si parla di paranormale o di soluzioni antiscientifiche, solo di illusionismo e prestidigitazione per fare stare meglio le persone e provare a fare vivere meglio la propria malattia. Spettacoli nei reparti di ospedale, come i clown, ma anche lezioni di magia ai bambini che poi hanno portato i loro spettacoli nelle RSA per "Fare la vera magia: fare battere il cuore alle persone".

E quale luogo migliore di Torino, "città magica per eccellenza" per organizzare i Master of Magic e i Campionati del mondo? Ma, secondo Rolfo, il legame tra la città e la magia andrebbe sfruttato ancora di più: "Torino è la città magica per eccellenza, tutti lo sanno nel mondo ed è un asset che va sfruttato, è a costo zero. Io sono stato allievo del Mago Sales che ha creato il museo della magia a Cherasco: portarlo a Torino sarebbe un grande regalo".

Il programma dei Campionati Mondiali di magia prevede presso il Centro Congressi Lingotto tre spettacoli di punta accessibili al pubblico:

15 luglio, ore 21 – Gran Gala dei Campioni, una serata d’eccezione che vedrà in scena i vincitori del Grand Prix mondiale. Uno show di altissima qualità condotto da Walter Rolfo

16 luglio, ore 21 – I 10 Maestri dell’Impossibile, protagonisti dieci artisti internazionali che porteranno in scena magie mai viste, grazie a nuove tecnologie, realtà aumentata ed effetti digitali. A guidare il pubblico in questo viaggio nel futuro sarà Alain Choquette.

18 luglio, ore 20:30 – Magic Comedy Show, la magia si fonde con il cabaret con la partecipazione straordinaria di Otto Wessely e la conduzione di Raul Cremona.

