Tante letture animate nei quartieri di Bra

Sarà la sede del Comitato di quartiere di Madonna Fiori ad ospitare la nuova tappa del tour di letture animate itineranti avviato in questi mesi dalla biblioteca “Giovanni Arpino” di Bra. L’appuntamento è per lunedì 12 settembre 2022 con i volontari dell'associazione Don Chisciotte, che leggeranno al giovane pubblico presente (sempre numeroso) la storia intitolata “Io non disegno... coloro”. La settimana successiva, il 19 settembre, nei giardini pubblici di via Piumati Voci di mamme animeranno invece “Attenzione, mostri in giardino”.

L’iniziativa “Oltre la biblioteca” rientra nel programma “Nati per leggere Piemonte”, ed è ad ingresso gratuito. Tutti gli incontri iniziano alle 17 e non richiedono prenotazione. Durante gli appuntamenti è possibile prendere in prestito i libri offerti dalla postazione mobile.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare la Biblioteca civica allo 0172-413049 o scrivere all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.bra.cn.it.