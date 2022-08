Torna a Dronero la Rassegna dei Cavalli Mérens

Dopo 2 anni di stop, ritorna a Dronero il tanto atteso appuntamento con la Rassegna dei Cavalli Mérens.

Ritrovo a Pra Bunet dal 16 al 18 settembre. Ad annunciarlo l'associazione Allevatori Cavalli di Mérens:

"Siete amanti degli animali, conoscete già il cavallo di razza Mérens, volete conoscerlo o semplicemente volete godervi un weekend fra questi meravigliosi animali? Allora non prendete impegni e segnatevi la data, dovete assolutamente partecipare!"

Innata eleganza, pelo da sempre rigorosamente morello e, un po' nascosti dietro la criniera, due occhi attenti e molto curiosi. Il Mérens è un cavallo di montagna, molto rustico. Di razza originaria dei Pirenei francesi, Ariege, viene al momento utilizzato per il turismo equestre, per i lunghi trekking, per l'attacco oppure per delle prove base di dressage o piccoli salti.

Un appuntamento, quello di settembre a Dronero, per grandi e piccini. L'opportunità di conoscere da vicino e scoprire curiosità su questi meravigliosi animali.