Cuneo, stop al consumo e alla vendita per asporto di bevande alcoliche in corso Giolitti

"Ho appena firmato l’ordinanza che vieta il consumo e la vendita per asporto di alcolici e superalcolici nell’area del quartiere Cuneo Centro. Con questa azione proseguiamo nell’attività di contenimento del disagio segnalato dai residenti e dagli operatori economici dell’area. Sono convinta che dobbiamo insistere su più azioni, sulla rigenerazione dell’area così come su manutenzioni e interventi di presidio che contribuiscano a migliorare il decoro e la vivibilità urbana".



E' con queste parole, sulla sua pagina Facebook personale, che la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha annunciato di aver firmato - oggi (mercoledì 31 agosto) - l’Ordinanza contingibile e urgente n.466/2022 che vieta il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la loro vendita per asporto, su area pubblica e assoggettata a uso pubblico, nel quartiere Cuneo Centro.



Un provvedimento richiesto da più parti, e nello specifico dal consigliere comunale e capogruppo degli 'Indipendenti' Giancarlo Boselli (che della lotta al degrado del quartiere ha fatto da anni il cuore della propria azione politica e amministrativa).



Cosa prevede l'Ordinanza

L’Ordinanza riprende ed amplia l’analogo atto emanato a maggio 2021 (l’Ordinanza 326/2021) dal predecessore di Manassero, Federico Borgna. Interessa le le aree pubbliche o assoggettate a uso pubblico (eccetto locali e dehors) situate all’interno dell’area individuata come perimetro dalle vie sotto riportate e tutte le vie/aree interne ricomprese nel “quadrilatero” contenuto nel perimetro indicato nei precedenti punti, con particolare riferimento a corso Giovanni Giolitti, via Silvio Pellico e via Antonio Meucci.



Nello specifico, le vie coinvolte sono via Coppino (da Corso Monviso a Corso Nizza), corso Nizza (da via Michele Coppino a via Felice Cavallotti), via Felice Cavallotti (da corso Nizza a corso IV Novembre) e Piazzale della Libertà, compreso corso Monviso fino a via Michele Coppino e corso IV Novembre fino a via Felice Cavallotti.



L’Ordinanza prevede quindi il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore per tutta la giornata, 24 ore su 24, e il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore (rivolto a tutti, compresi gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e dei loro dehors/padiglioni; gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, gli esercenti attività artigianali etc.), dalle ore 20.00 alle ore 08. Sarà vigente fino al 31 dicembre 2022.



Le parole della sindaca

"La precedente Ordinanza è scaduta - ha dichiarato Manassero tramite un comunicato stampa – e, considerato il permanere delle condizioni di disagio sociale e di ordine pubblico nella zona, si ritiene necessario riproporla. Il provvedimento rientra tra le azioni concordate al Tavolo Ordine e Sicurezza convocato in Prefettura in collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine".



"Se da un lato abbiamo intenzione di proseguire con gli interventi per la riqualificazione e la mitigazione delle tensioni che si sono sviluppate nell’area di Corso Giolitti e intorno alla Stazione, come sono stati per esempio la riqualificazione dei portici, il rifacimento dell’illuminazione pubblica, la videosorveglianza, le iniziative a sostegno del commercio o di mediazione culturale, dall’altra riteniamo necessario agire anche nell’ambito dell’ordine pubblico e della sicurezza e l’ordinanza in questione va in questa direzione. Non c’è solo l’aspetto relativo al contenimento del disagio, ma è anche una questione di decoro e vivibilità urbana".