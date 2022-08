Nasce "ApertaMente", per iniziative sui diritti della comunità LGBTQIA+ in tutta la Granda

Venerdì 26 agosto è stata costituita l’Associazione ApertaMente, la quale promuoverá iniziative sui diritti umani, civili e le libertà sessuali di tutti gli individui, con particolare attenzione ai diritti della comunità LGBTQIA+.



ApertaMente perseguerá la promozione della prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza connessa alle caratteristiche sessuali, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e all’espressione di genere della persona. L'associazione si occuperà anche di assistere persone vittime di violenze e campagne di sensibilizzazione per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso.



L'assemblea costituente si è conclusa con l'elezione al ruolo di segretario di Dante Anderlini (35 anni, operaia metalmeccanica,) come tesoriera di Alice Depetro (27 anni, laureanda in filosofia) e come presidente onorario Luigi Ferri, storico militante del F.U.O.R.I. (Fronte Unitario Omossessuale Rivoluzionario Italiano) a Cuneo.



"Siamo orgogliose e onorate di aver cominciato questo progetto - dichiarano le due attiviste - . Crediamo che soprattutto in Provincia di Cuneo ci sia profondo bisogno di una rete sociale e comunicativa di sostegno per le persone queer. Ci impegneremo attivamente in progetti divulgativi e di aiuto pratico per la comunità LGBTQIA+ anche per celebrare il 50esimo anniversario del F.U.O.R.I, che in Italia ha avviato la presa di coscienza sociale sull’autodeterminazione delle individualità".