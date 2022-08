Caramagna Piemonte, i problemi di frazione Gangaglietti in due interrogazioni della minoranza

Due interrogazioni sono state presentate dal gruppo di minoranza di Caramagna Piemonte “Insieme per Caramagna”, che saranno discusse nel prossimo Consiglio Comunale di settembre.

A nome del capogruppo, Marco Osella, i consiglieri segnalano lo stato di poca attenzione al decoro e pulizia in frazione Gangaglietti, nel primo tratto di via del Santuario, sulla piazzetta, lungo il muretto sul Rio Ricchiardo.

Segnalano inoltre, nel tratto oltre la frazione Tetti Sotto verso Carmagnola e nelle prossimità del ponte, l a presenza di folta vegetazione arborea e la scarsa pulizia dell’alveo del Rio Ricchiardo. La richiesta è quella di un intervento da parte dell’Amministrazione.

Sempre da parte di “Insieme per Caramagna” giunge poi la richiesta di delucidazioni circa la possibile non attuazione del servizio scuolabus dalla frazione Gangaglietti per la scarsa adesione da parte degli studenti per il prossimo anno scolastico che sta per iniziare.

“Crediamo che il sondaggio andasse fatto al termine dello scorso anno scolastico scorso – scrive Osella nell’interrogazione - riuscendo a contattare tutti gli alunni in classe e non semplicemente con un avviso sul sito del comune senza neanche poter scaricare on line il modulo della manifestazione di interesse”.

La lista di opposizione chiede infine quali siano i provvedimenti che l’Amministrazione intende percorrere per garantire il trasporto degli alunni residenti nelle frazioni e di estendere il servizio anche ai residenti delle zone periferiche del concentrico (strada Carmagnola, Via Sommariva, via Rovarino, ultima parte di via San Sebastiano, via Racconigi, e via Vittorio Veneto).