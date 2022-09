Proprio come Tron e Ripple, Big Eyes Coin punta a battere i record nello spazio delle criptovalute

È probabile che il mondo non dimentichi presto la storia di successo delle criptovalute. Gli analisti finanziari non fanno che parlare del suo potenziale di apertura di nuovi flussi di reddito, dopo che in passato si pensava che fosse troppo instabile per gli investimenti. Ma così come Roma non è stata costruita in un giorno, nemmeno l'attuale ecosistema Bitcoin (BTC) lo è stato.

Questi asset digitali, supportati dalla tecnologia blockchain, hanno guadagnato popolarità quando un numero sempre maggiore di investitori è venuto a conoscenza dei vantaggi che offrono, come l'eliminazione di istituzioni terze e la privacy dei dati.

Negli ultimi anni, la tecnologia blockchain ha offerto molte opportunità e le criptovalute sono diventate sempre più popolari. Inoltre, ha favorito lo sviluppo di numerosi mercati decentralizzati, sicuri e aperti nell'economia digitale.

Questa tecnologia è stata ben integrata dalla funzione di smart contract resa popolare da Ethereum (ETH), che offre una maggiore sicurezza grazie al fatto che tutte le transazioni sono registrate in modo immutabile sulla blockchain. Le applicazioni decentralizzate (DApp) costruite su blockchain come Ethereum stanno sconvolgendo settori consolidati come quello del retail banking.