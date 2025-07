Paneco Ambiente accelera sulla strada della sostenibilità: parte la logistica green

C'è un nuovo protagonista sulle strade italiane, silenzioso e sostenibile: è il primo mezzo a metano di Paneco Ambiente, da oggi ufficialmente in movimento per trasportare non solo materiali, ma anche una visione più pulita del futuro.

L’azienda di Borgo San Dalmazzo, da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente, compie un passo in avanti nella direzione della logistica sostenibile, introducendo nel proprio parco veicoli un mezzo alimentato a metano, già predisposto per l’uso di biometano, una fonte rinnovabile e tra le soluzioni a minore impatto ambientale disponibili oggi.

Questa scelta nasce dalla consapevolezza del peso economico e ambientale legato al trasporto su strada e dalla volontà di adottare soluzioni più responsabili. Il nuovo mezzo è già operativo in Italia e rappresenta solo il primo passo: Paneco Ambiente è al lavoro per ampliare ulteriormente la propria flotta green, con l’intento di contribuire attivamente alla transizione ecologica del settore.

"La sostenibilità è parte integrante del nostro modo di operare. Non si tratta solo di fare meglio, ma di fare diversamente, con uno sguardo rivolto al futuro e alla responsabilità che sentiamo verso il territorio. Questo primo mezzo a metano rappresenta una scelta concreta, che apre la strada a una logistica più consapevole e coerente con i valori che ci guidano ogni giorno", dichiara Lorenzo Bertolotto, amministratore unico di Paneco Ambiente.

Con questa iniziativa, l’azienda conferma il proprio impegno a trasformare i principi in azioni, promuovendo una transizione sostenibile che parte dalle scelte quotidiane.