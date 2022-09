"Non toccate don Mariano!" Il No di alcune mamme allo spostamento dell'amato parroco

Riceviamo e pubblichiamo da un gruppo di lettrici:

Quando abbiamo letto la notizia su internet non ci potevamo credere!

Il NOSTRO amato don Mariano viene spostato, senza alcun preavviso, nella parrocchia di Borgo San Dalmazzo. Sinceramente non riusciamo proprio a capire con quale logica si sposta un parroco che, con fatica, sta costruendo(lo sta ancora facendo, non ha finito!!) una GRANDE COMUNITA’ DI GIOVANI delle parrocchie di San Defendente, Cervasca, San Bernardo, San Michele, Vignolo e Santa Croce.

Pensavamo che certi mezzi li utilizzassero solo le grandi ditte per incentivare il licenziamento volontario da parte dei dipendenti.

Mandare via don Mariano significa destabilizzare un’intera comunità di giovani che ruota attorno agli oratori di molte parrocchie ed è chiaro a tutti quanto sia importante garantire una continuità di relazioni soprattutto a quest’ultimi!! Ai nostri tempi il sacerdote era il Padre Spirituale: un secondo papà che ti accompagnava dal battesimo per tutta la crescita, benediceva il tuo matrimonio e poi battezzava i tuoi figli…

Oggi invece è diventato un “amministratore delegato” che viene spostato laddove ve n’è bisogno! Che tristezza!

In quest’ottica anche la celebrazione della Santa messa perde tutto il suo valore di comunità e misticismo.

“Pazienza, non ci possiamo fare nulla” ci è stato detto da molti, perché, a quanto pare, i giochi son fatti: il don ha il dovere di obbedienza (alla chiesa o a Dio?) e i fedeli non hanno alcuna voce in capitolo.

Ma cosa succederà ai nostri giovani? Alcuni si ritroveranno nella piazza del proprio paese, i più arditi partiranno in bici o in motorino per spostarsi nel paese vicino e i più social si massaggeranno col cellulare.

Ma abbiamo paura che non ci sarà più la riunione col don in oratorio per organizzare l’estate ragazzi, o perché Mariano organizzava la pizza, o perché don Mariano li ACCOMPAGNAVA a camminare per giorni tra i vari rifugi dai quali tornavano stanchi, sporchi e con le bolle sotto ai piedi, ma letteralmente FELICI di sentirsi parte di un gruppo, di una comunità!

Può sopravvivere un gregge senza la guida del suo “Buon Pastore”?

Vorremmo che fosse chiaro alla Diocesi, al Vescovo e alla Chiesa tutta che, a nostro avviso, questo sistema NON funziona. E’ umanamente sbagliato. Così facendo le svuotate le chiese invece di riempirle!

La fede va insegnata e tramandata. Non basta chiederla.

Alcune mamme deluse