Cedri di piazza Europa, “perché non trasformarli in un’opera d’arte di Giuseppe Penone?”

Cedri sì cedri no, mentre Comune di Cuneo e ambientalisti si battono per aver la meglio sul progetto di riqualificazione di piazza Europa da un cuneese all'estero arriva una proposta.

Estimatore dell'artista contemporaneo garessino Giuseppe Penone che espone alcuni suoi lavori in Svizzera al Museo Cantonale Delle Belle Arti del Vaud di Lausanne, il lettore offre una visione alternativa per provare ad accorciare le distanze tra favorevoli e contrari all'abbattimento dei cedri, presenti da più di 70 anni sulla piazza.



Lo stile di Penone unisce natura e arte nella sua essenzialità e purezza. Il nostro lettore cuneese ispirato dall'opera "Luce e Ombra", in un circolo virtuoso tutto cuneese tra omaggio all'artista e conservazione di un simbolo della città, propone: “Essendo quella del Maestro la massima espressione d'arte povera al mondo, orgoglio della provincia Granda, perché una volta che i cedri saranno tagliati per la realizzazione del parcheggio non donarli (se posso aggiungere assieme ai stupendi marmi delle panchine) al Maestro e con la partecipazione del Comune di Cuneo, della Provincia e della Fondazione CRC e di tutto il territorio realizzare un'opera con i cedri da restituire alla nuova piazza Europa?”.

(L'opera chiamata Luce e Ombra di Giuseppe Penone esposta al al Museo Cantonale Delle Belle Arti del Vaud di Lausanne in Svizzera)



Nel suo immaginario per il nostro lettore si chiuderebbe il cerchio e si andrebbe incontro ad entrambi i fronti.



“In questo modo – conclude -, forse grazie anche a questo, la nostra città potrà diventare una destinazione d'arte e si potrà coniugare passato e futuro della piazza stupenda con la firma del migliore artista esistito in provincia”.