Degrado in Cuneo centro, una lettrice segnala: "In via Grandis erbacce incontrastate e mozziconi di sigarette

Foto da via Grandis, via Silvio Pellico e via Meucci

Non si fermano le segnalazioni al degrado di alcune area del quartiere Cuneo centro. Recentemente una nostra lettriche che abita da parecchi anni in in via Silvio Pellico, all'angolo con corso Dante, ha inviato alcune fotografie - riportate sotto - e una lettera: "Mi auguro che la nostra prima cittadina trovi il tempo, tra un festeggiamento per un centenario e una polentata a borgo Gesso, di passeggiare lungo via Grandis dove la vegetazione tra le piastrelle assomiglia alla giungla brasiliana se fosse frammentata da miriadi di mozziconi di sigarette".

"In corso Dante, poi, fino a poco tempo fa dubbi figuri stazionavano nei pressi del parchetto locale, mi domando dediti a quali amene attività; nella mattina di martedì 30 agosto un singolare personaggio si è spinto sino a una panchina dopo il monumento ai Caduti, trasformandola in un delizioso bivacco" si conclude la segnalazione della lettrice. Segnalazione che, purtroppo, trova sponda in diverse altre già trattate dalla stampa locale.

Gli ultimi aggiornamenti sull'area riguardano la firma da parte della sindaca Patrizia Manassero dell'ordinanza che vieta il consumo e la vendita per asporto di alcolici in tutta l'estensione del quartiere. Nel corso della settimana gli Indipendenti, gruppo consigliare capitanato da Giancarlo Boselli, ha contattato il presidente del consiglio Marco Vernetti per chiedere ufficialmente una seduta di consiglio comunale aperto in cui far intervenire direttamente i residenti alla discussione.