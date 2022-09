Dal 9 settembre arriva a Boves l’EquoFestival

“Sulla terra leggeri” è il titolo della terza edizione dell’EquoFestival organizzato dalla Bottega EquoSolidale Qui e là di Boves.

Un festival leggero (anzi, leggerissimo) che, dopo questi ultimi anni difficili per tutti, vuole essere una boccata d’aria fresca di fine estate, uno spiraglio di giocosa leggerezza che, come scriverebbe Calvino, “non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.

L’evento, sostenuto dal Comune di Boves, dalla CRC, da Emmaus, dalla Banca di Boves e dalla Sporta bovesana, sarà ad accesso libero ed avrà luogo il 9-10-11 settembre presso l’Atlante dei Suoni di Boves (Via Moschetti 15) con un programma ricco e variegato, adatto ad ogni età.

Dopo l’inaugurazione prevista per venerdì 9 alle ore 18, si terrà la sfilata di abiti vintage in collaborazione con Emmaus accompagnata dalla cena-degustazione proposta da BioEtik; a seguire la proiezione del Film “Cada Uma de Nos” (Ognun* di noi) di Olivia Ferrero: un film pieno dì energia sulle lotte transfemministe in Brasile.

Sabato 10, alle ore 18.30, appuntamento per un aperitivo proposto da Bottega Qui e là e Papavero Rosso, in compagnia di Auroro Borealo in arte Libri brutti con cui terremo una disquisizione non troppo seria su quei libri brutti per gli altri ma bellissimi ai nostri occhi; mentre, dalle ore 20 in poi, i Sorry4thebass (semi acustic duo) ci prepareranno per il silent party che concluderà la serata.

Domenica 11 sarà dedicata al pranzo marocchino (su prenotazione) preparato dalle donne della comunità marocchina di Boves in collaborazione con Qui e là; alle ore 15 laboratori per bambini sulla mostra Fair Trade for Future che sarà visitabile durante tutto il corso del Festival.

Per l’occasione, la Bottega EquoSolidale si sposterà temporaneamente presso l’Atlante dei Suoni in modo da completare a 360 gradi l’esperienza equa del Festival.

Info e prenotazioni tramite SMS al 370 3378450.