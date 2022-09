L’azienda Edilscavi ricerca impiegato tecnico

L’azienda Edilscavi S.r.l. di Cuneo ricerca per ampliamento organico n. 1 impiegato tecnico.



Requisiti richiesti:

- diploma in ambito tecnico;

- gradita residenza/domicilio nelle vicinanze di Cuneo;

- capacità di utilizzo software AutoCAD, Excel, Word e/o altri applicativi;



Si offre contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova.



Inviare curriculum a info@edilscavicuneo.it.



Per maggiori informazioni sull’azienda, consultare il sito internet www.edilscavicuneo.it.