Cosa distingue queste criptovalute? Scopri le caratteristiche distintive di Big Eyes coin, ApeCoin e Hex Coin

Da quando sono entrate a far parte dell'ecosistema DeFi, le criptovalute meme hanno soddisfatto una vasta gamma di casi d'uso, dal garantire il raggiungimento di una vera decentralizzazione al fungere da forma di pagamento per beni e servizi. Big Eyes Coin (BIG) è una nuovissima moneta meme che, se acquistata insieme ad altre note valute digitali come ApeCoin (APE) e Hex Coin (HEX), ha il potenziale di fornire rendimenti fino a 100 volte superiori.

ApeCoin (APE)

L'ecosistema APE, che consiste nei singoli possessori di token e nei beni e servizi che utilizzano il token, è costituito dal token di governance e utilità ERC-20 noto come ApeCoin (APE). È in stretta associazione con il Bored Ape Yacht Club (BAYC), una collezione molto popolare e costosa sviluppata dalla startup Web 3.0 Yuga Labs.

Come nel caso di molte altre monete meme, ApeCoin ha attirato ultimamente l'attenzione del pubblico.

Il prezzo delle azioni di ApeCoin ha iniziato a essere scambiato il 17 marzo a 5 dollari ed è immediatamente aumentato di quasi il 250% nelle prime 48 ore dall'inizio delle contrattazioni. APE è scesa un po' dopo aver raggiunto il livello di 18 dollari e attualmente sta tornando a testare questa regione. Non c'è modo di prevedere quanto possa aumentare il prezzo di ApeCoin se i recenti massimi vengono superati, data la scarsità di dati sui prezzi.

Molti dei principali exchange di criptovalute forniscono ApeCoin, che possono essere acquistati e utilizzati come pagamento per coloro che non sono titolari di NFT. Inoltre, poiché APE è il token di governance della DAO, i possessori del token avranno anche la possibilità di votare sulle proposte avanzate da altri membri della comunità.

Data l'attenzione mediatica che ApeCoin sta ricevendo attualmente, se il prezzo di questa criptovaluta salirà ulteriormente nel 2022, potrebbe classificarsi tra le criptovalute migliori.

Moneta Hex (HEX)

Hex Coin (HEX) è un token crittografico che l'imprenditore Richard Heart ha sviluppato sulla rete Ethereum nel 2019.

Il sistema compensa gli investitori che bloccano o puntano i loro beni per un certo periodo di tempo, con l'attestazione di essere il primo certificato di deposito blockchain.

Le forti ipotesi che HEX non abbia un valore intrinseco sono una delle maggiori critiche mosse nei suoi confronti. Aspira a essere come il Bitcoin, in quanto le persone percepiscono che ha un valore; questo provoca una corrispondente impennata del prezzo del token. A differenza del Bitcoin, non è molto conosciuto, non ha una propria blockchain e si affida a Ethereum.

Per le transazioni, come l'invio o la ricezione di token HEX e l'interazione con lo smart contract HEX, che ospita il codice di consenso e gestisce il processo di staking, HEX si avvale della rete blockchain di Ethereum. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di puntare i propri token esistenti o di richiedere la creazione di nuove monete HEX. Inoltre, presenta elementi destinati ad aumentare di valore.

Moneta Big Eyes (BIG)

C'è una nuova moneta meme sul mercato delle criptovalute che tutti non riescono a togliersi dalla bocca. La Big Eyes Coin (BIG) è una criptovaluta meme - guidata dalla comunità, in tutto e per tutto - che è stata creata con la funzione principale di dirottare la ricchezza verso l'ecosistema della DeFi. Inoltre, pone un'attenzione particolare alla conservazione degli oceani, con l'intento di svolgere un ruolo vitale nella salvaguardia di questa parte dell'ecosistema globale. Big Eyes Coin (BIG), lanciata la settimana scorsa, ha raccolto oltre 1 milione di dollari nella sua prevendita e si prevede che sarà una delle prevendite più performanti del 2022. Il progetto sta ricevendo l'attenzione di molte parti dell'ecosistema e sta emergendo rapidamente una comunità che ritiene che il protocollo sarà la prossima valuta meme più performante.

L'unica parte del sistema che sarà tassata è una tassa del 10% che sarà imposta sulla vendita e sull'acquisto di NFT su questo sito web. Big Eyes Coin (BIG) si è impegnata a creare un sistema gratuito.

Big Eyes Coin (BIG)

