Ecco perché dovreste acquistare Big Eyes Coin, Tron e VeChain per ottenere potenziali ricompense 100x

Le criptovalute sono una sorta di moneta digitale decentralizzata e non regolamentata dal governo. Le criptovalute hanno una lunga storia: negli anni '80 erano conosciute come "cybervalute". Con il rilascio del Bitcoin, sviluppato da un programmatore non identificato, o forse da un team di sviluppatori (dato che la vera origine della moneta è ancora oggi sconosciuta) sotto il nome di Satoshi Nakamoto, queste valute hanno iniziato a guadagnare terreno.

Il mercato delle criptovalute si sta espandendo rapidamente e non sembra che i progressi si fermino presto. Le criptovalute avranno senza dubbio un ruolo significativo nella struttura del nostro futuro sistema monetario, dato che l'economia digitale si espande a un ritmo esponenziale. Big Eyes Coin (BIG), Tron (TRX) e Vechain (VET) sono criptovalute che hanno il potenziale per offrire grandi vantaggi a chi le acquista.

Tron (TRX)

Justin Sun, una notevole cripto-celebrità, è il creatore di Tron; la moneta è stata sviluppata nel 2012. Attraverso Tron (TRX), Sun ha anche acquistato BitTorrent, una rete di file-sharing peer-to-peer, nel 2018 e ha introdotto il BitTorrent Token (BTT) pochi mesi dopo.

Il team di Tron (TRX) è focalizzato sulla costruzione delle fondamenta di un internet decentralizzato e la creazione di un meccanismo democratico per gestire la nuova rete erano gli obiettivi di questo gruppo.

L'idea di una rete decentralizzata sembrava irraggiungibile fino a poco tempo fa. La potenza di calcolo mondiale era ancora insufficiente. Tuttavia, essendo trasparenti, le reti blockchain sono perfette per questo tipo di operazioni. TRON si rivolge specificamente a questa posizione.

Il protocollo Tron (TRX)

Le applicazioni ospitate sul sistema operativo Tron (TRX) sono realizzate da programmatori e sviluppatori che utilizzano il linguaggio Solidity.

Tronix, talvolta noto come TRX, è la valuta della rete. Gli utenti della rete possono pagare direttamente i produttori di contenuti per l'accesso alle loro applicazioni utilizzando TRX. Anche le transazioni di Tron (TRX) sulla piattaforma sono gratuite.

Gli utenti possono utilizzare un portafoglio desktop, mobile o hardware per conservare le loro criptovalute.

Sotto forma di ICO, si possono condividere liberamente gli asset digitali e, acquistando gli asset digitali, altri possono usufruire dei vantaggi e dei servizi offerti dal continuo sviluppo dei dati.

VeChain (VET)

Sunny Lu, ex chief information officer (CIO) di Louis Vuitton China, ha fondato VeChain (VET) nel 2015. È una delle poche blockchain che ha già una base di clienti considerevole tra le imprese consolidate. È nata come affiliata di Bitse, una delle principali startup cinesi di blockchain.

Il token VEN, il token nativo pioniere della piattaforma VeChain, era un tempo supportato dalla piattaforma Ethereum (ETH). Nel 2018, la piattaforma VeChain è passata alla propria blockchain e ha cambiato nome. La blockchain VEN è stata successivamente sostituita da VeChainThor (VET) come parte del processo di rebranding di Vechain.

Il libro bianco della piattaforma blockchain VeChain ne delinea gli obiettivi. L'obiettivo iniziale era quello di sconvolgere il settore della catena di approvvigionamento rendendo i dati trasparenti e utilizzabili.

Tokenomics

Nel 2017, la VeChain Foundation ha permesso a privati, imprese e partecipanti alla vendita pubblica di accedere alla criptovaluta nativa della sua rete. All'epoca la moneta era una ERC-20 basata su Ethereum. Successivamente, quando la blockchain VeChainThor è stata introdotta come mainnet, il team ha abbandonato VEN a favore di VET. I possessori possono scambiare VEN con VET in un rapporto 1:100 attraverso un token swap. Il token VEN non è più in uso. 100 miliardi di VET, o 1 miliardo di monete VET, sono stati emessi per la prima volta da VeChain.

La blockchain VeChain, che funge da livello fondamentale per lo scambio di messaggi, la gestione delle chiavi e l'archiviazione dei dati, è costruita su Thor. Thor può essere utilizzato come base per le applicazioni aziendali che creano contratti intelligenti e controllano i dati. Lo sviluppo di contratti intelligenti Thor riceverà da VeChain strumenti di visualizzazione e assistenza multilingue. Le transazioni sono verificate dai masternodes nella tecnica di consenso Proof of Authority (PoA) utilizzata da VeChain.

Moneta dagli occhi grandi (BIG)

Storia della Moneta Occhi Grandi (BIG)

Big Eyes era stanco di essere considerato timido e debole solo perché aveva gli occhi grandi di un gatto. Si è quindi reso conto che il business della "carineria" vale miliardi di dollari e ha escogitato un piano per trarne profitto, proteggendo allo stesso tempo i pesci dell'oceano perché, dopo tutto, i gatti hanno bisogno di mangiare.

Dopo essere nato a Washington, è stato adottato da una coppia di scienziati missilistici della NASA. Erano inseparabili e lui ha imparato da loro le basi dell'ingegneria spaziale. A soli tre anni. Tuttavia, un terribile esperimento su YouTube e un incidente con la materia oscura lo lasciarono per la prima volta da solo.

Mentre viaggiava per il mondo alla ricerca di se stesso, Big Eye ha fatto un giro in barca, scoprendo il valore della natura, dello yoga e delle vie del mare. Quando c'è una tempesta o un'eclissi. Quando Big Eye fu gettato in mare, rimase ancora una volta solo e al buio. Senza il coraggioso salvataggio di una megattera, che lo ha portato in Giappone, sarebbe morto.

Big Eyes trascorse un anno imparando a conoscere la cultura giapponese, sviluppando una naturale abilità nella preparazione del sushi e dedicandosi alla meditazione Zazen. Alla fine, durante una meditazione, accettò la sua attrattiva, vedendola come un potere piuttosto che come un problema, e capì che l'umanità aveva bisogno di indicazioni su come salvare i mari.

Big Eyes Coin (BIG) domina l'industria delle monete Meme

Le monete meme hanno spesso un'offerta infinita o enorme. Le monete meme circolano in genere a miliardi, a differenza del Bitcoin, che era destinato ad avere una quantità limitata di unità accessibili per il mining. Come i meme, anche le monete meme non hanno un processo che le "brucia", permettendo loro di aumentare il numero.

Le monete meme sono state prodotte a seguito della moneta digitale meme, Dogecoin, che è stata creata nel dicembre 2013. Le monete meme sono valute digitali che hanno guadagnato popolarità nel tempo; sono sostenute dalla popolarità delle barzellette online e delle foto virali sul web. Le meme coin funzionano come qualsiasi altra criptovaluta; la loro origine unica è ciò che le distingue. Sono più imprevedibili di altre criptovalute a causa del loro stretto legame con la comunità di Internet, il che rende la loro stabilità altamente dipendente dalle loro opinioni.

La mascotte di Big Eyes è un gatto in stile anime con pupille enormi, che si discosta dalle tipiche monete meme. La presenza di cani conferisce al gettone un vantaggio rispetto ai suoi rivali, poiché molte monete meme utilizzano i cani come mezzo di identificazione. Lo sviluppatore di Big Eyes ha riconosciuto che la cultura dei gatti è un "business da miliardi di dollari" e ha sfruttato il mercato "carino" per fare questa scelta strategica.

Big Eyes struttura il suo progetto in modo tale da trasferire il denaro dall'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) al mercato finanziario, mantenendo il suo valore. Donando il 5% dei profitti a enti di beneficenza marini, BIG vuole salvare l'ecologia oceanica globale.

BIG si avvale di un forte team di progettazione per mantenere il sistema come un token meme in costante espansione nei circoli di influencer e celebrità e nell'economia. Almeno il 90% dei 200 miliardi di token di BIG sarà accessibile al momento del lancio. Il club Big Eyes Sushi Crew è gestito da Big Eyes Coin (BIG). Questo gruppo è fatto apposta per chi ha gli occhi grandi. Uno degli sforzi più importanti della piattaforma è NFT Holder. Ha in programma di organizzare eventi NFT annuali e di raccogliere NFT dai 10 progetti migliori! I profitti degli NFT, come gli eventi precedentemente indicati, saranno votati per l'illuminazione.

Big Eye Coin (BIG) offre un pool di liquidità di 2 milioni di dollari bloccato per due anni, è esente da tasse e imposte, ha un fondo di beneficenza oceanico del 5% e un'ampia selezione di beni digitali e tangibili.

Big Eyes Coin (BIG)

