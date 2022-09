Sopravvivere al mercato orso con queste tre monete: meme - Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Big Eyes Coin (BIG)

Negli ultimi anni, le monete meme sono salite di rango e di importanza, diventando una delle categorie di criptovalute più redditizie e significative del settore delle criptovalute. Le monete meme sono spesso ispirate a meme ed eventi popolari su Internet e hanno la reputazione di possedere un'utilità eccessiva in grado di trasformare i possessori in milionari da un giorno all'altro. Il loro approccio divertente e scanzonato consente loro di attrarre una vasta comunità di seguaci e influencer fedeli.

Con l'avanzare del mercato ribassista, le monete meme potrebbero diventare beni preziosi da possedere. Questa idea è condivisa da molti operatori del settore e ha portato a un'enorme domanda di monete meme. La loro eccessiva utilità e la loro natura volatile le rendono ideali per ridicole corse al rialzo, che potrebbero fruttare enormi guadagni ai possessori. Al momento, investire in monete meme sembra una scelta ragionevole, che non presenta molti rischi. Queste monete meme sono superiori alla concorrenza per diversi motivi che illustreremo in questo articolo. Ecco perché dovreste investire in Dogecoin (DOGE), Shuba Inu (SHIB) e Big Eyes Coin (BIG).

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin si distingue nel settore delle criptovalute per essere stato il pioniere di una nuova generazione di criptovalute basate su meme ed eventi di Internet. Il token stesso è stato creato con l'intento di prendere in giro il settore delle criptovalute. Tuttavia, ha avuto una reazione opposta e oggi è una delle criptovalute più grandi per capitalizzazione di mercato. All'apice della frenesia delle meme coin, Dogecoin (DOGE) ha avuto una corsa rialzista che ha visto i suoi possessori guadagnare fino a 200 volte. Ora, il token si trova al 10° posto nella classifica di Coinmarketcap delle criptovalute più grandi per capitalizzazione di mercato.

Dogecoin (DOGE) possiede velocità di elaborazione e tempi di conferma fulminei. Funzionando sulla propria rete blockchain, il token ha il potenziale per diventare un giorno una modalità di scambio globale. Dogecoin (DOGE) è già stato adottato come servizio di mancia su varie piattaforme di social media, come Reddit e Twitter. Dogecoin (DOGE) è disponibile su diverse piattaforme di criptovalute, tra cui Binance e Coinbase.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) è una delle prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato e un pioniere della rivoluzione delle meme coin. Come seconda moneta meme per capitalizzazione di mercato, il suo successo ha ispirato una pletora di imitatori, come BitShiba, Shiba Fantom, Shibalana, King Shiba, SHIBAVAX, Captain Shibarrow, SHIBA2K22 e SpookyShiba. Shiba Inu (SHIB) ha la reputazione di essere un "DOGECOIN KILLER" ed è affettuosamente definito il principale rivale di Dogecoin.

Shiba Inu (SHIB) possiede un vasto potenziale e potrebbe essere un bene prezioso all'interno del mercato ribassista in corso. Il token è disponibile su diverse piattaforme di criptovalute, come Binance, Huobi, Coinbase, Gate.io e OKEx.