Crissolo: la Sipre non gestisce più gli impianti di risalita

Perché a quell’ora l’unanimità del Consiglio comunale (assente il solo Nicola Bessone) ha preso atto dell’avvenuta cessazione unilaterale della gestione degli impianti anticipata all’Amministrazione il 25 maggio scorso da parte della Sipre (assistita dall’avvocato Paire) e poi formalizzata per iscritto dalla stessa Società in mano ai Genre non più tardi del 13 giugno (con effetto immediato) scorso.

La delibera di martedì sera, prima di approdare in Consiglio è stata ampiamente dibattuta dai legali del Comune e da quelli della Sipre: lo ha rimarcato il vicesindaco Aldo Perotti mettendo bene in vista la volontà di “agire in maniera trasparente per ripartire sul pulito”. “Siamo consci - ha continuato Perotti - che alcune partite restano aperte, ma quelle le lasciamo ai nostri legali".