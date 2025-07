Due serate sotto le stelle, duecento sorrisi: il cinema all’aperto di Giovani di Turno accende l’estate di Rifreddo

Il 10 giugno, con "IF - Gli amici immaginari", e il 4 luglio, con "Minions", il prato del Rifreddo Landscape Lab si è trasformato in una sala cinematografica a cielo aperto, abitata da famiglie, bambini, giovani e adulti. Due serate in cui lo schermo ha unito storie e generazioni, risate e silenzi, in un’atmosfera sospesa tra la magia del cinema e quella della condivisione.

"È stato bello vederli arrivare armati di sedie e coperte, salutarsi, fermarsi a parlare prima e dopo il film", raccontano i Giovani di Turno. "L’abbiamo pensato così questo progetto: non solo come la proiezione passiva di un film, ma come un’occasione per vivere un’esperienza collettiva dove riallacciare quei legami che oggi sempre più spesso sono spezzati e frammentati da un mondo che si muove alla velocità della luce. Rallentare, riconnettersi, respirare, ascoltarsi, stare bene. Ecco quello che cerchiamo di fare con Giovani di Turno".

Il successo delle due serate - misurabile nei numeri ma ancor più nelle emozioni - è segno di una sete di momenti autentici, accessibili e inclusivi, capaci di creare benessere attraverso la cultura e la relazione. È questa la missione che guida ogni iniziativa di Giovani di Turno: costruire contesti di incontro, partecipazione e cura, dove nessuno si senta fuori posto.

Tante sono le novità in arrivo il prossimo autunno. Rifreddo tornerà presto a illuminarsi: sotto nuove luci, con nuove storie. Ma sempre con lo stesso obiettivo: fare comunità e stare bene insieme, una proiezione alla volta.