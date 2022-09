La Polizia locale dell'unione montana "Monte Regale" attiva un canale Twitter per informare in tempo reale i cittadini

Da alcuni giorni la Polizia Locale dell'Unione Montana del Monte Regale ha attivato un servizio di informazioni su Twitter per i cittadini sui diversi servizi.

E' possibile seguire la pagina all'indirizzo @PLMonteRegale per trovere informazioni utili sulla viabilita', l'organizzazione dellecittà dell'unione, eventi, manifestazioni, indicazioni di protezione civile e sulla sicurezza.

Particolarmente utile in questi giorni in cui a Vicoforte è in corso la Fiera del Santuario (leggi qui).

La sede della Polizia Locale dell'Unione montana del Monte Regale si trova a Vicoforte, in pazza Carlo Emanuele, 43, nei giorni di fiera con presenza continua in orario 7.00 - 20.