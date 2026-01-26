Da tutta Italia sostegni e premi per il 50° Concorso Nazionale di Chitarra "Ansaldi"

Addirittura da un ente culturale sardo, “Claire de Lune” di Cagliari, è giunto un consistente contributo per il 50° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”.

È molto apprezzabile che la serietà della manifestazione artistica trovi sostegni in località lontane d’Italia. Il Prefetto di Cuneo, s.e. il dott. Mariano Savastano ha confermato il medaglione per un vincitore della Categoria “Giovani concertisti”. Il Consiglio Regione Piemonte ha assegnato al concorso il Patrocinio.

Il Presidente degli “Amici di Piazza”, Mantella, ha assegnato una ceramica monregalese, caratteristica della città. Dalla Liguria la Presidenza dell’Ipercoop ha ripetuto il sostegno in generi per i momenti di buffet, da conservare la prima simile generosità del dott. Berardini, Presidente scomparso anni addietro. Il maestro artigiano del cioccolato, Silvio Bessone, di Vicoforte ha ripetuto la assegnazione di una targa in cioccolato con il logo realizzato da Giorgetto Giugiaro, molto gradita al vincitore della categoria “A”. Volumi per i premiati sono stati assegnati dalla Città di Cuneo e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Savigliano. Anche l’Agenzia RM, per ricordare il gr.uff. Rinaldo Muratore ha donato una coppa.