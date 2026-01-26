 / Attualità

Attualità | 26 gennaio 2026, 08:23

"Sogni Senza Limiti", la borsa di studio in memoria di Angela Figone per le scuole superiori

Pubblicato il bando per l'edizione 2026 dell'iniziativa promossa dall’Associazione Futuro Donna Odv

La cerimonia di premiazione della scorsa edizione

Seconda edizione per la borsa di studio in ricordo di Angela Figone, avvocata e volontaria impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza.

"Sogni Senza Limiti: la parità di genere nelle scelte di carriera", questo il nome dell'iniziativa promossa dall’Associazione Futuro Donna Odv, in accordo con la famiglia, per onorare la sua memoria e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della parità di genere.

Nel 2026 il concorso, per la prima volta, apre a tutti gli istituti superiori del Monregalese e del Cebano: il bando è rivolto quindi a tutti gli studenti iscritti e frequentanti il quinto anno degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore di Ceva (inclusa Scuola Forestale di Ormea) e Mondovì.

L’iniziativa ha l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare i giovani su un tema di fondamentale importanza sociale, quello della parità di genere, e di fornire un supporto economico per il proseguimento degli studi universitari o per studi finalizzati all’inserimento lavorativo, sperando di ispirare futuri professionisti e cittadini consapevoli, che in qualche modo possano continuare l’opera di Angela.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi in formato PDF entro e non oltre il 30 aprile 2026 all’indirizzo e-mail borsadistudioangelafigone@gmail.com 

Bando completo e info sul sul sito www.futurodonnapiemonte.it

