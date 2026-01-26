"Sogni Senza Limiti", la borsa di studio in memoria di Angela Figone per le scuole superiori

Seconda edizione per la borsa di studio in ricordo di Angela Figone, avvocata e volontaria impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza.

"Sogni Senza Limiti: la parità di genere nelle scelte di carriera", questo il nome dell'iniziativa promossa dall’Associazione Futuro Donna Odv, in accordo con la famiglia, per onorare la sua memoria e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della parità di genere.

Nel 2026 il concorso, per la prima volta, apre a tutti gli istituti superiori del Monregalese e del Cebano: il bando è rivolto quindi a tutti gli studenti iscritti e frequentanti il quinto anno degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore di Ceva (inclusa Scuola Forestale di Ormea) e Mondovì.

L’iniziativa ha l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare i giovani su un tema di fondamentale importanza sociale, quello della parità di genere, e di fornire un supporto economico per il proseguimento degli studi universitari o per studi finalizzati all’inserimento lavorativo, sperando di ispirare futuri professionisti e cittadini consapevoli, che in qualche modo possano continuare l’opera di Angela.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi in formato PDF entro e non oltre il 30 aprile 2026 all’indirizzo e-mail borsadistudioangelafigone@gmail.com