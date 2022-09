Un anno scolastico speciale per il liceo classico "Govone" di Alba: si festeggiano i 140 anni dalla fondazione

Un anno scolastico importante per il liceo classico “G. Govone” e il liceo artistico “P. Gallizio” di Alba. I due istituti sono collegati ed entrambi presentano novità importanti. Mentre il liceo classico festeggia i 140 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1882, e lo farà con un evento pubblico il 17 settembre nell’arena del Teatro Sociale, il liceo artistico fa registrare nuovamente il record di classi prime (ben sei), bissando il successo dello scorso anno, senza dimenticare l’offerta formativa dei lettori in lingua madre francese e inglese per le seconde e le terze.

Il preside delle due scuole superiori, Roberto Buongarzone, presenta così l’inizio del nuovo anno: «Iniziamo l’anno scolastico con fiducia per entrambi i licei, dove gli aspetti positivi non mancano di certo. All’artistico è stato confermato il trend di iscrizioni con ben sei classi, bissando così il successo dello scorso anno. Un risultato eccellente se pensiamo che due anni fa le prime erano state tre.

Questo aumento di studenti porta ad una necessità di spazi maggiori: la Provincia ha iniziato i lavori al sottotetto della scuola, e le nuove aule saranno pronte per il prossimo anno, ma abbiamo bisogno di moduli che spero arrivino nei prossimi mesi. Il liceo artistico ha molti laboratori e gli orari pieni richiedono spazi adeguati».

Anche al liceo classico gli spunti non mancano: «Al “G. Govone” - prosegue il preside – siamo in linea con le iscrizioni dello scorso anno: 28 all’indirizzo con potenziamento scientifico, 23 per l’internazionale, e 20 per l’indirizzo classico. La grande novità, anche per l’artistico, sarà quella di riavere il compagno di banco, sperando con il Covid19 nell’autunno/inverno diventi non più che un’influenza.

A livello didattico ci saranno ore aggiuntive, la conferma dei lettori di madre lingua francese e inglese, grazie al costante impegno della Fondazione CRC che da anni finanzia questo progetto di eccellenza, la continuazione della collaborazione con l’Ordine dei Medici per il percorso biomedico a interclasse (tre sezioni) per prepararli alle facoltà universitarie biomediche.

E inizieremo l’anno con la grande festa per il 140 anni dalla fondazione del liceo classico “G. Govone”, in programma il 17 settembre con una lezione di Valter Boggione, professore di Letteratura Italiana all’Università di Torino, con la premiazione degli studenti meritevoli con le borse di studio, e con la partecipazione dell’artista Valerio Berruti, ex allievo del liceo artistico, che ha accettato volentieri il nostro invito a presenziare. L’evento sarà nell’arena del Teatro Sociale dalle ore 9 alle ore 12».