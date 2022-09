Trasporti in Lombardia: i servizi offerti da Pesenti

Per qualsiasi realtà aziendale che abbia bisogno di usufruire di un servizio di trasporti, di una consulenza di logistica o di un corriere espresso, è indispensabile rivolgersi ad un’impresa specializzata e competente, in grado di garantire affidabilità, professionalità e precisione.

Soprattutto in un territorio complesso e diversificato come la Lombardia, dove alcune zone possono essere anche piuttosto difficili da affrontare e gestire, è fondamentale la presenza di mezzi di trasporto idonei e di un sistema logistico che possa coprire aree molto vaste.

Per tale ragione, è fondamentale scegliere un’impresa altamente qualificata, in grado di operare su qualsiasi percorrenza con ogni tipo di merce.

Con un’esperienza di oltre 30 anni nel contesto di trasporti, spedizioni, corriere espresso, stoccaggio, picking e packaging, Pesenti Trasporti & Logistica costituisce un vero e proprio punto di riferimento tanto sul territorio lombardo, quanto nel resto d’Italia e in Europa.

Nel dettaglio, con i trasporti lombardia messi a disposizione da Pesenti è possibile avvalersi del ritiro, della consegna e della distribuzione di qualsiasi tipo di carico, con la possibilità di soddisfare anche le esigenze più particolari.



Pesenti: modalità di trasporto adatte ad ogni tipo di esigenza

Un servizio di trasporti può essere pianificato e modulato in base al contesto, al tipo e alla quantità di merce, alla distanza e ad altri parametri che possono variare da una situazione all’altra.

A questo proposito, dopo una prima consulenza per verificare la natura e la quantità della merce da trasportare e per pianificare l’itinerario e la destinazione, Pesenti Trasporti & Logistica si impegna a individuare la soluzione in grado di rispondere al meglio alle specifiche necessità delle aziende.

Si va dal servizio di trasporto e consegna con carico completo, utilizzando un automezzo riservato, al trasporto parziale organizzato in groupage, ovvero raggruppato insieme ad altre merci con la stessa destinazione, passando per il servizio personalizzato per trasporti speciali o spedizioni internazionali via area o mare.

I trasporti speciali forniti da Pesenti includono anche quelle merci che devono essere trattate con precauzioni particolari, ad esempio le sostanze potenzialmente pericolose o i carichi molto pesanti e ingombranti: in entrambi i casi è necessario pianificare il trasporto con automezzi idonei e con la presenza di operatori specializzati.

Il trasporto in ADR, ovvero il trasporto e la movimentazione di merci pericolose o speciali richiede sempre la massima attenzione, indipendentemente da quale sia il territorio e la destinazione di riferimento. Infatti, questo tipo di trasporto e regolamentato da normative ben precise che si riferiscono non solo ai prodotti o ai materiali trasportati, ma anche al trasportatore stesso e ai mezzi utilizzati.

Affidandosi all’esperienza di Pesenti è possibile usufruire di un servizio svolto nella piena conoscenza e osservanza delle norme che riguardano sia i documenti di trasporto, sia l’utilizzo di imballaggi compatibili con il tipo di materiale oggetto del trasporto e con un autoveicolo certificato e autorizzato per le merci da trasportare. In questo modo sarà possibile soddisfare tutti gli obblighi relativi alla sicurezza.



Le spedizioni internazionali e i trasporti intermodali di Pesenti

Per coprire distanze molto elevate, soprattutto per le spedizioni internazionali, la formula ideale è il trasporto intermodale, che prevede l’interazione di sistemi di trasporto differenti, solitamente una tratta via terra combinata con i servizi di trasporto marittimo o ferroviario.

Questa modalità di trasporto è adatta soprattutto ai quantitativi di merce piuttosto consistenti e alle distanze relativamente lunghe, e spesso consente di ottenere un certo risparmio. Per garantire la massima sicurezza, le merci vengono stoccate all’interno di container appositi che le proteggono adeguatamente.