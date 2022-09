Dopo cinque anni, il comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri lascia la Granda

Cambio alla guida del Reparto Operativo dell'Arma provinciale. Dopo cinque anni, il tenente colonnello Marco Pettinato, arrivato in Granda ad ottobre del 2017, lascia la caserma di corso Soleri per andare a guidare l'Ufficio comando della Scuola Allievi Carabinieri Cernaia di Torino.

Siciliano, classe 1971, inizierà il nuovo incarico il prossimo 15 settembre, giorno in cui prenderà ufficialemente servizio, a Cuneo, il tenente colonnello Angelo Gerardi. Cagliaritano di nascita, 52 anni, Gerardi arriva dal Comando compagnia di Chiavari, dove è stato per quattro anni.

Una settimana di affiancamento con Pettinato, per lui, per il passaggio delle consegne.

Pettinato lascia la provincia di Cuneo stilando un bilancio estremamente positivo: "Ho scoperto una terra che non conoscevo. Questi cinque anni sono volati. Lascio una città e una provincia che ho apprezzato tantissimo sotto ogni profilo, dove le persone sono laboriose e serie, dove è altissima l'efficienza del comparto privato e pubblico e con un'eccellente qualità della vita. Anche la mia famiglia si è integrata bene in questo tessuto. Sono stati cinque anni avvincenti sotto il profilo personale e professionale, in particolare per le operazioni di contrasto alla criminalità diffusa e organizzata".

Soddisfazione per il nuovo incarico. E una promessa: "Tornerò a Cuneo. Questa è una provincia bellissima e voglio continuare a scoprire il territorio con l’occhio del turista".