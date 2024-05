L'assemblea ordinaria della Banca del Tempo di Fossano ha approvato il bilancio 2023

L'assemblea annuale ordinaria della Banca del Tempo di Fossano ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2023 - che pareggia a 2446 euro - e ha contestualmente affrontato l'illustrazione del preventivo 2024 - che pareggia a 3025 euro .

Ogni anno più radicata in città e sul territorio, la Banca del Tempo di Fossano, che ha rinnovato il proprio direttivo a maggio 2023, conta allo stato attuale ben 199 soci, per un totale di 1200 transazioni annuali.

La programmazione aggiuntiva agli scambi di tempo ordinari continua: tra serate aperitivo, serate di baby sittig collettivo e nuove proposte per l'estate: il baratto dei libri a inizio giugno, il pic nic a fine giugno con l'inaugurazione del nuovo book crossing, e poi, nei mesi autunnali, un corso di fotografia per principianti, il laboratorio di halloween e tanto altro.

È stato codificato per la prima volta negli anni '80 del ventesimo secolo nel Regno Unito e da lì si è diffuso in tutto il mondo.



In Italia le banche del tempo nacquero verso la fine degli anni '80 in Emilia Romagna, anche se il termine venne usato solo agli inizi dei '90 a Parma.