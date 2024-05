Mondovì, demolizione del viadotto autostradale “Dei Cento”: chiude temporaneamente un tratto della Provinciale 313 a Pascomonti

Per lavori di demolizione dell’impalcato del viadotto “Dei Cento” dell’autostrada A6 Torino-Savona, da martedì 21 maggio a domenica 30 giugno prossimi sarà interdetto al traffico veicolare e pedonale il tratto della Provinciale 313 compreso tra Strada Pascomonti al chilometro 2,600 e Strada dei Ghiglia al chilometro 3,300. Per questioni di sicurezza, inoltre, su tutte le arterie stradali poste nel territorio del Comune di Mondovì che intersecano la suddetta Provinciale, sarà vietato il transito ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, ad eccezione degli autocarri impegnati nelle operazioni di carico e scarico materiale presso le aziende ubicate nella zona.

Per agevolare la normale circolazione viaria e per facilitare l’interpretazione delle singole inibizioni al traffico, infine, verrà installata un’apposita segnaletica verticale e si procederà altresì con il rifacimento di quella orizzontale, volto a rendere più evidenti i margini esterni della carreggiata. Per informazioni e segnalazioni, è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Locale di Mondovì allo 0174.559205.