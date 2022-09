Il 13 settembre il tour elettorale di Luigi Marattin, presidente della Commisione Finanze alla Camera dei Deputati, e Marta Giovannini, sindaco Verduno, candidati al collegio plurinominale alla Camera dei Deputati per il Terzo polo, fa tappa a Bra.

Incontro aperto alla cittadinanza, alle ore 16, presso il Caffè Cavour, via Cavour n. 53, per discutere del programma nazionale e di questioni rilevanti per il territorio.