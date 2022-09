Successso per la prima edizione del "Palio delle Frabose"

Un modo per ritrovarsi e per ironizzare sull'eterna rivalità tra i due comuni: Frabosa Soprana e Frabosa Sottana.

Si è svolta da giovedì 1° a domenica 4 settembre la prima edizione del palio che ha visto sfidarsi i due paesi.

La proposta, partita da Sottana, è stata accolta con entusiasmo: "Una sana competizione per creare sinergia e mettersi in gioco, favorendo l'incontro dei giovani e non solo" - spiegano gli organizzatori.

A organizzare le varie sfide Giovanni Bonicco con la Pro loco di Frabosa Soprana e Federico Billò presidente del Forum Giovanile di Frabosa Sottana.

Le competizioni si alternando le location e le discipline: la prima giornata è stata dedicata al volley maschile e femminile, venerdì è stata la volta del calcetto, mentre sabato mattina una corsa a staffetta, lunga circa 18 chilomentri, ha visto gli sfidanti correre in un percorso da Soprana a Sottana, a seguire, nel pomeriggio sfide di bocce. Domenica lancio dell'uovo, corsa con i sacchi taglio del tronco e anche la corsa in trio sincrono sugli sci. Molto apprezzata dal pubblico anche la preparazione di mezzo kg di tajarin.

In serata le premiazioni che sono state accompagnate dalla polentata. Per una manciata di punti ha trionfato Sottana, ma Soprana è già pronta a dare battaglia per la prossima edizione del palio.

"Un sentito ringraziamento ai ragazzi delle Frabose - dicono dalle due amministrazioni - che hanno davvero reso bellissimo questo palio, organizzando sempre post giochi dei momenti conviviali con musica e risate, ai rappresentanti dei due comuni e ai volontari che hanno permesso questa manifestazione e sono stati partecipi in tutto e per tutto".