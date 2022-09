Mondovì, tutto pronto per la collettiva "Grazie dei fior" all'Antico Palazzo di Città

È quasi conclusa a Mondovì la preparazione della importante collettiva “Grazie dei fior!”, che la onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza, presenterà il 1° ottobre, all’Antico Palazzo di Città, concesso dalla Città di Mondovì.

Saranno 61 gli autori che propongono opere realizzate da artisti dei secoli passati e da contemporanei. Le note critiche sono di Ernesto Billò, approfondito conoscitore delle personalità artistiche. Nel catalogo precisa: “Richiede gusto, abilità, pazienza la pittura “floreale”: sapiente impaginazione, meditati accostamenti di colori, di fiori di campo o di monte; # ori di siepe o di aiuola, di serra o di balcone. Non c’è pittore né poeta, innamorato o cuore gentile che resti insensibile al loro fascino, ai loro messaggi, ai loro colori e profumi; sicché anche gli osservatori ne sono attratti e ammirati.” Ed ancora “Fiori a piene mani anche nella pittura monregalese dall’Ottocento in poi; e la presente rassegna offre per ogni autore esempi necessariamente limitati nel numero ma significativi. Sono stati individuati con ricerche e contatti presso collezionisti giustamente gelosi a cui va un vivo grazie per la collaborazione. Una cinquantina di artisti in tutto, dai più noti e rappresentativi, diversi per formazione accademica o autonoma, per età, tendenze e tecniche.” Concludendo “Tutti affratellati da un sogno, da un impegno d’arte e da un sincero amore per la natura e i suoi doni di bellezza e di perfezione. A tutti loro, richiamati da questa mostra che fa seguito ad altre annualmente promosse dalla onlus Cordero di Montezemolo, un sentito e corale “Grazie dei fior!”. Fiori e pittori nostri: tanti ma non tutti, per limiti organizzativi, non certo per volontà discriminatoria. Ai visitatori l’invito a supporre altre presenze; dagli organizzatori una sincera scusa per le assenze, presa in prestito da un verso di Guido Gozzano: “Amo i fiori che non colsi”.