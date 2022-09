Ad Alba è tempo di Circonomia: l'incontro 'L'energia in transizione' apre i lavori

Tutto pronto, ad Alba, per la tre giorni della settima edizione di Circonomia, il festival dell'economia circolare e della transizione ecologica. A inaugurare l'evento - giovedì 22 settembre alle 10 - sarà l'incontro 'L'energia in transizione', con appuntamento nella sala convegni del palazzo Banca d'Alba. Sarà protagonista Duccio Bianchi di 'Ambiente Italia'; condurrà i lavori Marco Frittella di Rai Libri.



L'incontro sarà fruibile anche sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell'evento.



Durante l’evento verrà presentato un importante studio su un tema di grande attualità come quello del risparmio energetico, ad opera di Duccio Bianchi e denominato “Transizione energetica”; interverranno Monica Frassoni di 'European Alliance to Save Energy', Nicola Lanzetta di Enel Group, Agostino Re Rebaudengo di 'Elettricità Futura', Pierpaolo Carini di 'Egea', Francesco Ferrante del 'Kyoto Club', Furio Fabbri di 'Gorent' e gli alunni dell'istituto 'Einaudi' di Alba.