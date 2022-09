Il 'Grandis' di Cuneo va a scuola di 'flipped classrooms'

L’Istituto di Istruzione Superiore Grandis di Cuneo, nella settimana tra il 19 ed il 23 settembre 2022, organizza una formazione per docenti (Italiani e stranieri), nell’ambito del progetto Erasmus+ “e-FLIP” (Facilitating e-Learning for an Inclusive Pedagogy), sulla tematica della metodologia della “FLIPPED CLASSROOMS” da realizzarsi attraverso una didattica digitale integrata ed inclusiva (in modo da valorizzare anche gli studenti con bisogni educativi speciali). Il progetto coinvolge 7 Paesi Partners: Italia (I.I.S. Grandis di Cuneo), Germania, Turchia, Spagna, Grecia, Islanda e Slovacchia (in totale 3 Istituti Superiori, 1 Università, 3 Enti Formativi specializzati nella formazione della didattica a distanza).



Lunedì 19 i partecipanti sono stati accolti dall’assessora Cristina Clerico e dell’assessora Sara Tomatis presso il salone d’Onore del Municipio di Cuneo, dove alle ore 9 è stato presentato il programma delle attività grazie alla collaborazione con l’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest (Partner di Progetto).



Nei giorni successivi i partecipanti potranno conoscere il funzionamento del centro territoriale di supporto CTS dell’Istituto Grandis e inizieranno la formazione. L’iniziativa è ospitata presso il nuovo polo educativo del Rondò dei Talenti e verranno svolte attività e scambio di buone pratiche grazie alla Fondazione CRC ed in collaborazione con i progetti Tspace e Città dei Talenti https://rondodeitalenti.it/.



Presenzierà ai lavori anche Silvana Rampone dell’USR Piemonte (Area formazione e progetti internazionali), Partner del progetto Erasmus e-FLIP.

Mercoledì 21 i partecipanti saranno in visita dall’Istituto Superiore Magarotto di Torino, esemplare scuola per sordi ed udenti dove il Dirigente Luca Grasso presenterà le proprie buone pratiche di didattica innovativa inclusiva basata sulle nuove tecnologie e sull’innovazione metodologica e disciplinare.



Il progetto ha durata biennale; contemporaneamente alle attività formative che si svolgono durante le mobilità (anche in Germania, Islanda, Grecia) vengono attuate sessioni sperimentali di diverse attività di e-Flipped Classrooms destinate agli studenti degli Istituti Scolastici coinvolti nel progetto nonché un monitoraggio con scopo l’analisi dei risultati ottenuti.



Per l’Istituto Grandis significa incrementare significativamente le risorse messe in campo per l’inclusione e, in modo pratico, rispondere all’esigenza - emersa in particolare durante il periodo della pandemia- di migliorare le competenze digitali degli insegnanti e trovare nuove metodologie che consentano un insegnamento digitale più efficiente, interattivo ed inclusivo.



La condivisione e lo scambio, con partner di altri Paesi, offrono l’opportunità di un costruttivo confronto e la possibilità di analisi sul modello educativo (e-Flip Model) adattabile ad un ambiente virtuale, basato sulla metodologia della flipped classroom, nonché la disponibilità di una piattaforma di formazione per insegnanti (e-Module), finalizzata al miglioramento delle loro competenze nell'ambiente digitale.



Le informazioni complete sul progetto (obiettivi ed altre mobilità effettuate) sono disponibili al link: https://www.e-flip-erasmus.eu/.