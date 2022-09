Bra: in biblioteca torna il mercatino del libro usato

Acquista (a prezzo scontato) un libro e regalalo a chi ami! Torna nell’atrio della Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra il Mercatino del libro usato, iniziativa lanciata in primavera e che ha riscosso molto successo.

Ogni primo sabato del mese, da ottobre a novembre, dalle 9 alle 12 in via Guala 45, tante occasioni di lettura per grandi e piccini a prezzi stracciati.

Il ricavato verrà utilizzato per iniziative a sostegno della promozione della lettura in città, con specifico focus sui piccoli lettori. Il primo appuntamento è in programma per sabato 1 ottobre; i prossimi mercatini saranno il 5 novembre e il 3 dicembre, sempre in Biblioteca dalle 9 alle 12.

Per informazioni è possibile chiamare la biblioteca civica al numero 0172413049 o scrivere alla mail: biblioteca@comune.bra.it. (em)

