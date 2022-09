Piozzo, a fuoco una tettoia privata: vigili del fuoco sul posto

Incendio a Piozzo, nella serata di ieri (mercoledì 22 settembre).



Coinvolto la tettoia di un'abitazione in via Carrù, e una parte del materiale stipato al di sotto. Non si segnalano coinvolti di sorta.



Sul posto, al lavoro dalle 21.30 alle 23.30 circa, due mezzi dei vigili del fuoco da Mondovì e due da Dogliani.