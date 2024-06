Al lavoro il nuovo Consiglio comunale di Monticello d’Alba

Il neo sindaco di Monticello d’Alba Andrea Lanzone, che ha sostituito alla guida del comune roerino Silvio Artusio Comba, ha nominato la nuova Giunta comunale.

La carica di vicesindaco sarà di Ivan Rosso con deleghe a Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Scuola, Proloco, Rapporti con il consiglio comunale dei ragazzi, Cultura, Turismo e Biblioteca, affiancato dall’Assessore esterno Carlo Viberti (fino al 31/12/2026) poi sostituito in staffetta prestabilita da Felice Pautasso.

Il primo cittadino trattiene a sé le deleghe su Società partecipate, Rapporti col personale, Vigilanza, Bilancio, Gemellaggio, Rapporti con il consorzio socio assistenziale.

Capogruppo è stata nominata Silvia Ferrero.

I consiglieri Silvia Ferrero e Felice Pautasso parteciperanno alle Giunta in qualità di “uditori” e le riunioni di Giunta saranno aperte ai consiglieri che avranno desiderio, di volta in volta, di parteciparvi.

Molto dettagliate le deleghe ai vari consiglieri eletti:

William Marchetti: Sport e Tempo libero (con Maurizio Mitillo), Proloco, Organizzazione eventi.

Felice Pautasso: Viabilità e verde pubblico, viabilità rurale, lavori pubblici.

Melania Santella: Referente appalti, rapporto con le istituzioni scolastiche e Consiglio comunale dei ragazzi (con Claudia Travaglio), Scuola, referente associazioni e volontariato (con Silvia Ferrero)

Claudia Travaglio: rapporto con le istituzioni scolastiche e Consiglio comunale dei ragazzi (con Melania Santella), scuola.

Davide Messa: politiche ambientali, banda larga, CER (con Felice Pautasso)

Simone Storino: Rapporti con la stampa, Rapporto con enti valorizzazione territorio (con Renzo Falletti), turismo, controllo del vicinato

Silvia Ferrero: referente associazioni e volontariato (con Melania Santella), politiche sociali ed assistenziali

Maurizio Mitillo: Sport e tempo libero (con William Marchetti), infrastrutture, lavori pubblici (con Felice Pautasso), Agricoltura, consorzio strade

Renzo Falletti: cultura, patrimonio culturale, biblioteca.

Tra le priorità del programma, individuate nei primi tre mesi di mandato dalla nuova Giunta, ci sono la messa in sicurezza in Località Casà del versante recentemente franato, la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali (segnaletica orizzontale/verticale), il completamento di opere in corso (costruzione nuovi lotti cimitero – completamento pavimentazione vialetti cimitero), l’avvio dei lavori su scarpata di Via Alba (finanziamento PNRR), l’efficientamento energetico locali scolastici (finanziamento MISE), la tinteggiatura locali scolastici e il coinvolgimento dell’Ente Provincia per alcuni tratti stradali gravemente ammalorati.