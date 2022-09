Bonus pellet: ecco che cosa sapere

Con l’estate che porta via anche i suoi ultimi strascichi e lascia spazio ad un autunno particolarmente controverso, le famiglie italiane corrono ai ripari, alla ricerca di una soluzione ideale per proteggersi dal freddo invernale scendendo a compromessi col sempre più estenuante rincaro delle bollette. Il termine della stagione calda, del resto, ha già portato con sé diversi fenomeni metereologici avversi e giornate che hanno preannunciato un inverno quasi sicuramente tutt’altro che mite.

Gli impianti di riscaldamento, però, non possono più essere utilizzati come principale fonte di calore in casa, così come i condizionatori e le stufe a gas, vista la crisi energetica in cui vertiamo. Moltissime persone, quindi, stanno cominciando a propendere nei confronti del pellet. I bonus relativi a questa forma di riscaldamento a biomassa, poi, sembrerebbero fornire ulteriori punti nei confronti di questa soluzione.

Pare, infatti, che le Istituzioni abbiano stanziato un incentivo per le stufe che sfruttano questa fonte di calore che, ovviamente, avrà una scadenza e potrà essere richiesto rispettando dei requisiti particolari. In questa guida, ovviamente, andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sul bonus per l’utilizzo di stufe a pellet e sul tipo di agevolazioni che rientreranno al suo interno.

Bonus pellet: tutte le info al riguardo

Il caro bollette e l’austerity sono diventate uno dei punti all’ordine del giorno all’interno dei palinsesti informazionali televisivi e non solo. Autunno e inverno, quindi, non saranno particolarmente facili da affrontare, data la rigidità delle temperature e i fenomeni metereologici sempre più spiacevoli. I costi del gas salgono costantemente e i razionamenti previsti hanno spinto i cittadini italiani nei confronti di una ricerca estenuante della soluzione migliore per affrontare le temperature che i termometri registreranno nei prossimi mesi.

Una delle soluzioni più inflazionate, da prima dell’arrivo della crisi energetica a dire il vero, è la stufa a pellet. Il prezzo della materia prima utile a mettere in funzione questa tipologia di impianti non è scampato all’aumento generale dei prezzi. Ciò nonostante, sempre più persone, oggi, stanno attrezzandosi per considerare questa soluzione per gli inverni a venire. Le agevolazioni relative a questi impianti di riscaldamento sono state convenzionalmente definite come “bonus pellet”. A dire il vero, però, si tratta di diversi bonus previsti e rivolti a chi sceglierà sistemi di riscaldamento alternativi.

Agevolazioni riguardanti il pellet

L’incentivo principale che interessa l’installazione delle stufe a pellet è l’Ecobonus. Esso prevede detrazioni dal 50 all’85% in base al tipo di casa, oltre ad un ulteriore ribasso del 50% in posa in opera di impianti di climatizzazione invernali che presentino generatori di calore a biomassa. L’Ecobonus raggiunge il 65% quando l’intervento serve, inoltre, a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Inoltre, le soluzioni indipendenti ne hanno diritto fino ad una spesa minima di 30.000 euro che può salire nel caso dei condomini o nel momento in cui si mettano in atto lavori antisismici. L’Ecobonus non è, tuttavia, valido per gli stabili in costruzione.

Abbiamo, poi, il bonus ristrutturazione al 50%. Esso sarà disponibile all’erogazione fino al dicembre del 2024. L’incentivo verrà ripartito in 10 rate annuali uguali in detrazione fiscale sull’IRPEF. Per richiederlo, bisognerà aver terminato il lavoro di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria o ordinaria. Tra gli interventi ammessi, ovviamente, rientra anche l’acquisto di un camino o di una stufa a pellet, a condizione che il rendimento energetico sia pari o superiore al 70%. Col bonus ristrutturazione sarà possibile retrarre fino al 50% della spesa.

Abbiamo, infine, gli incentivi previsti dal Conto termico del GSE. In questo caso, si tratta di un rimborso fino al 65% della spesa sostenuta con l’installazione di una nuova stufa a pellet, rivolto, stavolta, alle Pubbliche amministrazioni, ai privati e alle imprese.

Fonte: Giornal.it