AslCn1, iscrizioni aperte ai corsi per gestire le malattie croniche

L'ASL CN1, nell’ambito del Piano Locale Cronicità organizza sul proprio territorio, tra ottobre e novembre alcuni seminari per l'autogestione delle malattie croniche, condotti da infermieri formati con un programma proveniente dall'Università di Stanford.

Il programma di autogestione delle malattie croniche consiste in un seminario della durata di due ore e mezza alla settimana, per sei settimane, che si svolge in sedi comunitarie. Le sessioni sono molto interattive e partecipative.

Il programma è stato sviluppato per persone con problemi di salute cronici e loro familiari. Gli argomenti includono: tecniche per gestire problemi come la frustrazione, la fatica, il dolore e l'isolamento; esercizio fisico appropriato per migliorare la forza, la flessibilità e la resistenza; uso appropriato dei farmaci; comunicare efficacemente con la famiglia, gli amici e gli operatori sanitari; nutrizione; valutazione dei nuovi trattamenti.

I partecipanti apprenderanno a gestire le proprie cure, affrontare il dolore e le situazioni di stanchezza, far fronte a sentimenti di tristezza, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.

Di seguito il calendario dei seminari con le zone:

Polonghera (salone comunale polivalente, via Fossati 10)

Tutti i lunedi dal 3 ottobre al 7 novembre, dalle ore 14.30 alle 17

Info e iscrizioni: infermiere di famiglia e comunità Stefania e Olga (3337204171)

Manta presso salone comunale

Tutti i martedi dal 27 settembre all’8 novembre, con orario 14.30-17.00.

Info e iscrizioni: infermiere di famiglia e comunità: Manuela (3387513725)

Stefania (3337204171)

Mondovì, sala comunale (corso Statuto 11/D)

Tutti i martedi dal 4 ottobre al 25 ottobre; inoltre il 3 e l’8 novembre

Dalle ore 14.30 alle 17.00.

Info e iscrizioni: Nucleo Distrettuale 0174/676205





Busca (sede da definire)

Tutti i giovedi dal 6 ottobre al 10 novembre, dalle ore 14.15 alle 16.45

Info e iscrizioni: infermiere di famiglia e comunità Arianna e Francesca (3383669496)

Boves

Da ottobre a novembre si calenderizzeranno 6 date che verranno riferite nel momento in cui gli interessati contatteranno le infermiere di famiglie e comunità: Elisa (3383668600 e Veronica 3383669747).

Cuneo (sede da definire)

Tutti i lunedi dal 17 ottobre al 21 novembre, con orario 14.30-17.00

Info e iscrizioni: Nucleo Distrettuale (dalle 8 alle 13) 0171 450272. Conduttori Federica e Vilma