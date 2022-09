Manutenzione Caldaie Viessmann

Lo sai che se acquisti una caldaia, di qualunque tipologia, devi comunque gestirla e effettuare una manutenzione caldaia viessmann? La manutenzione può essere ordinaria e straordinaria e probabilmente nel corso della vita la caldaia ti toccherà effettuare entrambe le operazioni prima o poi, sicuramente quelle di manutenzione ordinaria anche perché si tratta di gestire la routine adeguata per mantenere la propria caldaia in perfetta efficienza. E d’altra parte esistono anche delle revisioni obbligatorie, ad una scadenza diversa a seconda della tipologia della caldaia e della sua età a cui non ci si può assolutamente sottrarre.

Più la caldaia è valida più chiaramente queste opere di manutenzione verranno ridotte sia di numero che di frequenza, bisogna poi trovare l’equilibrio giusto e rispetto alla propria situazione abitativa e al tipo di caldaia oltre che alla sua risposta nel corso del tempo. Alcuni centri di assistenza, che sono i punti di riferimento di tutti coloro che hanno una caldaia, operano in modo da offrire anche delle offerte da questo punto di vista, ovvero dei cicli di interventi programmati.

Questi cicli servono proprio per andare a pulire la camera di combustione della caldaia. La camera di combustione è la zona della caldaia dove avvengono i processi più importanti, quindi che servono proprio a generare le temperature idonee a riscaldare l’acqua che raggiungerà i radiatori o i sanitari. Non ci si può assolutamente permettere di lasciarla al caso anche perché ne va dell’efficienza della caldaia stessa.

Di che cosa parliamo quando parliamo di efficienza energetica della caldaia

Il tema dell’efficienza energetica della caldaia è piuttosto importante, dal momento che si tratta effettivamente di risparmiare per quanto riguarda i consumi. Di fatti, la caldaia è probabilmente uno di quei prodotti che nel corso di una vita all’interno di un domicilio, ci costerà di più in assoluto. Non si tratta solo del costo di acquisto della caldaia ma anche del costo di gestione che dipende sia dalle manutenzioni ma soprattutto da quanto la caldaia andrà a consumare. I consumi della camera di combustione Ehi sono ridotti grazie al fatto che al suo interno viene recuperato parte di ciò che diventa fumo e viene trasformato in condensa. Questo rende la camera di combustione ma soprattutto la caldaia a condensazione un dispositivo particolarmente efficiente.

Quindi, per gestirlo bene dobbiamo semplicemente effettuare una manutenzione periodica grazie all’intervento di personale tecnico specializzato. Non possiamo fare una pulizia della camera di combustione da soli anche perché non ci conviene dal momento che la manutenzione ordinaria prevede anche un controllo generale del prodotto particolarmente utile per verificare il suo reale stato di salute. L’efficienza energetica e la quantità di combustibile che viene utilizzato e di energia che viene sprecata per poter generare calore per andare a riscaldare gli ambienti domestici e per andare a scaldare l’acqua dei sanitari.

La caldaia intrinsecamente può essere costruita per andare a risparmiare da questo punto di vista ma è chiaro che si tratta di una tipologia un po più costosa in sede di acquisto appunto un investimento buono dal momento che risparmieremo poi sui consumi.