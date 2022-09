Cinghiale si aggira indisturbato in pieno centro a Piasco [VIDEO]

Un video inoltrato decine di volte mostra un cinghiale che si aggira indisturbato a Piaco, in via Alessandria, proprio davanti al cancello della casa di riposo del paese.

L'animale è stato filmato mentre cerca un varco e tenta di entrare proprio nel giradino della struttura, per poi avviarsi in direzione della piazza centrale del paese.

Il vicensindaco Paolo Moro ha evidenziato come da qualche giorno siano in corso delle battute di caccia sulle colline e lungo il Varaita. "Probabilmente questo cinghiale si è spaventato, perché si sentono numerosi spari, ed è finito in paese. Non era mai successo, che io ricordi. Durante il lockdown c'erano caprioli in paese, ma cinghiali non ne avevamo ancora mai visti".