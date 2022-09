Antonella Ruggiero in concerto per “Restitussion”

La rassegna Restitussion/Restituzione, iniziativa di Associazione Octavia nata nel 2020, si sta avvicinando: tanti gli eventi previsti questo fine settimana per l’iniziativa culturale diffusa su tutto il territorio delle Terre di Mezzo, che si incentra sull’apertura sinergica di beni culturali e di rilievo storico-architettonico.

Evento di punta è il Grande Concerto di Antonella Ruggiero il 1° ottobre alle ore 20:30 in piazza Denina a Revello. Certamente una manifestazione non usuale per l’Associazione Octavia che ha l’onore e il piacere di ospitare il Grande Concerto di Antonella Ruggiero che si inserisce appieno nella filosofia della Restitussion. Infatti, sarà proprio la cantante, universalmente conosciuta come una delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano, che cercherà di restituire a tutti noi i più bei momenti che ha vissuto la canzone italiana negli ultimi decenni del ‘900 e l’inizio del secolo attuale.

La cantautrice italiana sarà accompagnata nel suo “Concerto Versatile” da Roberto Olzer al pianoforte e all’organo liturgico, da Roberto Colombo al vocoder e synth basso e da Alessandro Arcolin alle percussioni. Negli anni Antonella Ruggiero ha mostrato la sua curiosità sperimentando diverse forme sonore e artistiche. Dopo il percorso con i Matia Bazar, durato quattordici anni e una pausa di sette anni, Antonella Ruggiero ha ripreso la sua attività nel 1996, spaziando dalla musica sacra al jazz, passando per la musica ebraica, portoghese, orientale e della tradizione popolare. Nel “Concerto Versatile” di Revello introdurrà le principali canzoni del cantautorato italiano, da Fabrizio de André alle canzoni dei Mattia Bazar, ma anche i brani che nel corso degli anni hanno emozionato la cantante in uno spettacolo unico.

